i Teuerung, unsichere Lage: Österreicher halten sich beim Geldausgeben zurück. iStock Alarm im Einzelhandel Konsum-Flaute: Wifo fürchtet Null-Wachstum im Handel Obwohl Österreichs Wirtschaft wieder leicht wächst, kommt davon in den Geschäften nicht viel an. Denn – vor allem große Einkäufe werden verschoben. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 18:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wirtschaft erholt sich zwar langsam (plus 0,2 Prozent im dritten Quartal 2026), doch im Einzelhandel herrscht weiterhin Flaute. Wie der aktuelle Konjunkturreport von Wifo und Handelsverband zeigt, legten die Umsätze in den ersten neun Monaten preisbereinigt gerade einmal um 0,3 Prozent zu – im September gab es sogar ein reales Minus von 0,5 Prozent.

Während der Lebensmittelhandel immerhin ein reales Plus von 1,3 Prozent verzeichnete, tritt der restliche Handel (Non-Food) mit plus 0,1 Prozent praktisch auf der Stelle. "Das ist de facto eine Stagnation. Solange die Haushalte bei größeren Anschaffungen zurückhaltend bleiben, wird sich die Branche nur schwer aus dieser Konsumflaute befreien können", warnt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Energie treibt Teuerung auf 3,6 Prozent

Hauptgrund für die Zurückhaltung der Kunden ist die wieder anziehende Inflation, die im Oktober 3,6 Prozent ausmachte. Als Preistreiber erwies sich erneut Energie, die sich binnen eines Jahres um satte 16,5 Prozent verteuerte. Dienstleistungen wurden um 4,1 Prozent teurer. Lebensmittel, Alkohol und Tabak blieben im Oktober hingegen im Schnitt stabil (±0,0 Prozent), Bekleidung und Schuhe waren zuletzt sogar etwas günstiger als im Vorjahr.

Stimmung eingetrübt, weniger Jobs

Dass das Geld bei den Österreichern nicht locker sitzt, zeigt auch das Konsumklima: Laut EU-Indikator sank das Verbrauchervertrauen im Oktober weiter ab, vor allem die Bereitschaft für größere Anschaffungen ging deutlich zurück.

Das schlägt auch auf den Arbeitsmarkt durch: Im September arbeiteten 329.177 Menschen im Einzelhandel – ein Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der offenen Stellen brach um 14,8 Prozent auf 8.235 ein.

Bei den Insolvenzen gab es zwar gesamtwirtschaftlich einen leichten Rückgang, im dritten Quartal mussten aber dennoch 166 Handelsbetriebe zusperren.

Die Bilder des Tages i ?

Heuer wohl nur Null-Wachstum im Handel

Für das Gesamtjahr 2026 hat das Wifo seine Erwartungen für den Handel komplett zusammengestrichen und rechnet mit null Prozent Wachstum (erst 2027 soll es wieder um ein Prozent nach oben gehen). Rainer Will fordert deshalb rasche Entlastungen, niedrigere Standortkosten, weniger Bürokratie sowie die Abschaffung der nationalen Paketsteuer, damit Betriebe wieder investieren und Haushalte mehr Spielraum im Geldbörserl spüren.