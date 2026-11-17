i Ein gewaltiges Datenleck erschüttert die Deutsche Bank. AM-C Riesiges Datenleck Brisanter Leak enthüllt dubiose Geschäfte von Top-Bank Ein gewaltiges Datenleck erschüttert die Deutsche Bank. Millionen Dokumente enthüllen offenbar fragwürdige Geschäfte und Kontrollversäumnisse. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen vertrauliche Unterlagen sorgen bei der Deutschen Bank für Wirbel. Eine internationale Medienrecherche bringt zahlreiche umstrittene Geschäfte und mögliche Versäumnisse bei internen Kontrollen ans Licht. An der Börse verlor das größte deutsche Geldinstitut nach den Enthüllungen rund sechs Prozent an Wert.

Grundlage der Recherche sind mehr als 15 Millionen Dokumente, darunter neun Millionen E-Mails. Der "Spiegel", das ZDF und weitere Medien haben das Material untersucht. Demnach wurden innerhalb der Bank offenbar mehrfach Bedenken beiseitegeschoben, um Geschäfte mit problematischen Kunden nicht zu gefährden.

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Brisante Verbindungen aufgedeckt

Die Unterlagen geben unter anderem Aufschluss über die Beziehungen der Bank zu russischen Oligarchen. Noch kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine soll das Geldhaus eine Ausweitung seiner Aktivitäten in Russland angestrebt haben. Auch über die Geschäfte mit US-Präsident Donald Trump und dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden neue Einzelheiten bekannt.

Weitere Erkenntnisse betreffen fragwürdige Steuermodelle für reiche Kunden. Zudem besteht laut den Recherchen der Verdacht, dass kriminelle Netzwerke die Bank für Geldtransfers nutzten. Dokumentiert werden auch Geschäfte im Rüstungsbereich mit problematischen Staaten sowie Kundenbeziehungen zu Unternehmen aus klimaschädlichen Branchen. Selbst Spendenkonten der AfD sollen trotz bankinterner Kritik weitergeführt worden sein.

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Das Material stammt laut "Spiegel" von Hinweisgebern und wurde über Journalisten in Südafrika und Indien an mehr als 50 Medienhäuser weltweit verteilt.

Bank verweist auf Veränderungen

Die Deutsche Bank spricht von "mutmaßlichen internen Dokumenten", stellt deren Echtheit jedoch nicht ausdrücklich infrage. Sie betont, dass viele der geschilderten Vorgänge bereits lange zurückliegen.

"Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte", erklärte das Unternehmen. Unter Vorstandschef Christian Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen und dabei zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme investiert". Mittlerweile sei sie "eine andere Bank".