i Geschäftsberichte zu spät veröffentlicht! Jetzt muss Wolford Mega-Strafe zahlen. iStock Geldbuße für Traditionskonzern Finanzmarktaufsicht brummt Wolford 241.500 Euro auf Ärger für den Vorarlberger Wäschehersteller Wolford: Weil Jahresberichte zu spät veröffentlicht wurden, muss der Konzern tief in die Tasche greifen. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den ohnehin kriselnden Vorarlberger Luxus-Strumpf- und Wäschehersteller Wolford AG gibt es den nächsten Dämpfer: Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am Montag eine saftige Geldstrafe gegen das Unternehmen bekannt gegeben. Konkret muss der Konzern 241.500 Euro zahlen.

Jahresfinanzberichte zu spät vorgelegt

Grund für die Sanktion sind Verstöße gegen die sogenannten Publizitätspflichten nach dem Börsegesetz. Wolford hatte die Jahresfinanzberichte für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 verspätet veröffentlicht. Laut FMA dient diese gesetzliche Vorgabe dazu, durch rechtzeitige Berichte eine transparente Information des Kapitalmarkts sicherzustellen.

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Strafe bereits rechtskräftig

Das Straferkenntnis erging im Rahmen einer sogenannten beschleunigten Verfahrensbeendigung und ist laut Angaben der Finanzmarktaufsicht bereits rechtskräftig.