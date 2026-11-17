i Österreich-Chefin Ana Aguilo: Bei uns eine Premiere, in Deutschland (Foto) läuft die Kooperation mit MediaMarkt bereits. Decathlon / Heute.at Ungewöhnlicher Deal Turnschuhe & TV: Sport-Riese zieht bei MediaMarkt ein Sportartikel-Gigant Decathlon gibt in Österreich mächtig Gas. Jetzt folgt bereits die dritte Neueröffnung in diesem Jahr – dieses Mal im Norden Wiens. Von Team Wirtschaft 17.11.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während viele Händler derzeit bremsen, drückt der französische Sportartikel-Riese Decathlon hierzulande aufs Tempo. Nach dem Start im Wiener Gerngross und der ersten Tirol-Filiale im Innsbrucker Greif Center im Oktober eröffnet die Kette bereits ihren dritten neuen Standort in diesem Jahr – und hält damit bei insgesamt neun Filialen in Österreich.

"Rückenwind für noch mehr Menschen im Land"

"Drei Eröffnungen in wenigen Monaten zeigen, wie sehr sich die Menschen in Österreich für Sport begeistern und wie gut unser Konzept hier ankommt", erklärt Ana Aguilo, Österreich-Chefin von Decathlon. Diesen Rückenwind wolle man mitnehmen, um günstige Sportausrüstung für noch mehr Menschen im Land zugänglich zu machen.

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Das Unternehmen setzt vor allem auf Eigenmarken, entwickelt und produziert selbst, um Produkte zu leistbaren Preisen anbieten zu können. Gerade für Familien mache das laut Ana Aguilo einen Unterschied, "etwa wenn die Kinder jedes Jahr aus Schuhen und Helmen herauswachsen".

Gemeinsamer Standort mit MediaMarkt

Der neueste Standort sperrt am Freitag, 20. November, um 9 Uhr in der Brünner Straße 72 in Wien-Floridsdorf auf. Auf rund 2.100 Quadratmetern gibt es dort Ausrüstung für über 80 Sportarten. In Österreich bisher einmalig: Decathlon hat dafür einen Teil der bisherigen MediaMarkt-Fläche übernommen – beide Händler bleiben direkt nebeneinander bestehen. Mit der neuen Filiale ist der Sport-Händler nun fünfmal im Großraum Wien vertreten.

"Ob Elektrogerät oder Sportausrüstung: Am Standort liegen nun ganz unterschiedliche Sortimente nur wenige Schritte voneinander entfernt. Kundinnen und Kunden können so mehrere Besorgungen bequem miteinander verbinden", erklärt Peter Benedet, zuständig für Immobilien und Filialkonzepte bei MediaMarkt Österreich.

Gutscheine und Geschenke zum Start

Am Eröffnungstag lockt Decathlon mit Teststationen, Mitmach-Challenges und dem Maskottchen "Decatoni" – und das gemeinsam mit MediaMarkt. Die ersten 100 Besucher erhalten ein Goodie-Bag im Wert von 30 Euro, zudem gibt es zu den ersten 2.000 Einkäufen einen 10-Euro-Gutschein für den nächsten Besuch.

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Erfolgsmodell aus Deutschland auch bei uns

Dass Decathlon direkt in bestehende MediaMarkt-Flächen einzieht, ist Teil einer größeren Strategie: In Deutschland starteten die beiden Handelsriesen bereits im März 2026 in München ein gemeinsames "Store-in-Store"-Konzept.

Weil die Verschmelzung von Sport und Technik bei den Kunden so gut ankam, wird die Partnerschaft im Nachbarland diesen November gleich auf vier weitere Standorte in Bremen, Berlin, Weilheim und Salzgitter ausgeweitet – auf jeweils 1.000 bis 1.600 Quadratmetern innerhalb bestehender MediaMarkt-Filialen. Weitere Standorte sollen folgen.

Auch mit anderen Partnern wurde bzw. wird das Konzept umgesetzt. In London betreibt Decathlon seit April eine Filiale direkt in einem IKEA-Einrichtungshaus. In Irland eröffnete der Sportartikelhändler im Oktober ein Geschäft beim Supermarktriesen Tesco. Für 2027 ist zudem eine weitere gemeinsame Filiale mit IKEA in Hamburg geplant.