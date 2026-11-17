i Ab sofort bis 28. November: In 120 Billa- und Billa-Plus-Filialen gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, Gutes zu tun. APA-Images / Weingartner-Foto Ab sofort in 120 Filialen Jetzt bei Billa: Das steckt hinter den neuen Sackerln Ab sofort tauchen in rund 120 Wiener Filialen wieder besondere Taschen auf. Wer an der Kassa zugreift, tut damit direkt etwas Gutes. Von Team Wirtschaft 17.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In rund 120 Billa- und Billa Plus-Märkten in Wien startet jetzt wieder eine besondere Hilfsaktion: Bis zum 28. November 2026 liegen in den Filialen fertig gepackte "Gruftsackerln" bereit. Gefüllt sind sie mit haltbaren Grundnahrungsmitteln und wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs – der Preis liegt jeweils bei unter zehn Euro.

Kunden zahlen an der Kassa, Billa liefert

Das Prinzip dahinter ist einfach: Wer helfen möchte, nimmt eines der Sackerln mit zur Kassa und bezahlt es wie einen regulären Einkauf. Danach bleiben die Taschen im Markt, wo die Billa-Mitarbeiter alle gespendeten Sackerln sammeln und gebündelt an die Caritas Wien übergeben.

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Die Produkte kommen direkt wohnungslosen Menschen zugute – sowohl in der bekannten Gruft im 6. Wiener Gemeindebezirk als auch bei weiteren Hilfsangeboten der Caritas in der Bundeshauptstadt.

"Aus täglichem Einkauf wird konkrete Hilfe"

Die Aktion findet heuer bereits zum vierten Mal statt. "Mit den Gruftsackerln machen wir unsere Märkte zu einem Ort, an dem aus dem täglichen Einkauf konkrete Hilfe werden kann", erklärt Hamed Mohseni, Billa-Vertriebsdirektor in Wien. Nach dem großen Zuspruch der vergangenen Jahre wolle man daran anknüpfen und erneut gemeinsam mit den Kunden Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen.

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Bei der Caritas freut man sich über die Billa-Unterstützung: "Die Gruftsackerln enthalten genau jene Dinge, die Menschen in akuten Notlagen benötigen", sagt Elisabeth Pichler, Leiterin des Caritas-Betreuungszentrums Gruft. Gerade in schwierigen Lebenssituationen sei das eine konkrete Hilfe im Alltag.