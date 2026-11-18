i In Wien entgleist aktuell ein Streit um das Mindestsicherungs-Modell der Bundeshauptstadt. Montage: Heute, Fotos: Sabine Hertel, Getty Images/iStockphoto Zahlreiche Zuschüsse Enthüllt! Tausende Euro extra für Sozialhilfe-Empfänger Rezeptgebühr, Strom, ORF-Abgabe und Familienhilfen: Wer Sozialhilfe bezieht, kann viele weitere Zuschüsse erhalten. Es geht um Tausende Euro. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich Sozialhilfe bezieht, kann oft noch zahlreiche weitere Unterstützungen in Anspruch nehmen. Von der Befreiung bei Rezeptgebühren und ORF-Abgabe über günstigeren Strom bis hin zu Heizkostenzuschüssen und Vergünstigungen für Kinder: Die Leistungen kommen aus unterschiedlichen Töpfen. Eine Analyse von "Die Presse" zeigt, wie schnell sich die Beträge summieren können – und warum die Debatte über die Sozialhilfe dadurch noch komplizierter wird.

Die Sozialhilfe ist nur ein Teil der staatlichen Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung bieten zusätzliche Erleichterungen an. Das Problem: Einen vollständigen Überblick zu bekommen, ist schwierig. Die Regeln unterscheiden sich je nach Bundesland, manche Befreiungen lösen weitere Ansprüche aus. Dadurch können Menschen, die Sozialhilfe beziehen, finanziell deutlich mehr erhalten als nur die eigentliche Geldleistung.

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Die aktuelle Reform der Sozialhilfe sorgt deshalb für Diskussionen. Sie sieht unter anderem eine Wartefrist für Flüchtlinge und Einschnitte für Mehrkindfamilien vor. Während die Caritas vor einer Verschärfung der Armut warnt, kritisiert die wirtschaftsliberale Agenda Austria, dass die Reform zu wenig neue Anreize für die Aufnahme einer Arbeit schaffe.

Familie mit elf Kindern erhält Tausende Euro zusätzlich

Besonders deutlich wird die Komplexität bei Familien mit vielen Kindern. Die Agenda Austria rechnet vor, dass eine Familie mit elf Kindern und Bezügen von insgesamt 9.000 Euro künftig immer noch rund 8.000 Euro Mindestsicherung inklusive Familienbeihilfe erhalten könnte. Die Kürzungen würden sich vor allem in Wien nicht im erwarteten Ausmaß auswirken. Dort kann der Anteil für die Miethilfe steigen, wenn die Sozialhilfe für Kinder gekürzt wird.

Agenda-Ökonom Denes Kucsera sieht darin ein Problem: In einem Alleinverdienerhaushalt mit zwei Kindern könne man mit Sozialhilfe auch künftig finanziell besser dastehen als mit einer Vollzeitstelle im Handel. Die Organisation kritisiert deshalb, dass die Reform kaum zusätzliche Arbeitsanreize schaffe. Die Sozialhilfe allein erklärt allerdings noch nicht, welche Summe Haushalten tatsächlich zur Verfügung steht. Dazu kommen zahlreiche weitere Leistungen, die teilweise automatisch oder auf Antrag gewährt werden.

Rezeptgebühr, Strom und ORF-Abgabe

Eine wichtige Entlastung betrifft die Gesundheit. Sozialhilfebezieher sind von der Rezeptgebühr befreit. Die Grenze für die Befreiung orientiert sich am Ausgleichszulagenrichtsatz. Pro eingelöstem Rezept fällt normalerweise eine Gebühr von 7,55 Euro an. Laut den im Bericht angeführten Kassenzahlen kommen Menschen unter 60 Jahren im Schnitt auf zehn Verordnungen pro Jahr. Das ergibt bereits eine Ersparnis von knapp 80 Euro. Bei Menschen über 60 Jahren sind es durchschnittlich dreimal so viele Verordnungen.

Wer von der Rezeptgebühr befreit ist, muss außerdem kein E-Card-Service-Entgelt bezahlen. Auch bei der ORF-Haushaltsabgabe gibt es eine Befreiung. Diese bringt je nach Bundesland eine monatliche Ersparnis von mindestens 15,30 Euro. Zusätzlich gibt es einen Telefonzuschuss: Zehn Euro werden als Gutschein an den jeweiligen Handynetzanbieter weitergegeben. Auch die Energiekosten können sinken. Der neue Sozialtarif beim Strom begrenzt den Preis für die Kilowattstunde bei einem Verbrauch von bis zu 2.900 Kilowattstunden auf sechs Cent. Selbst bei vorsichtiger Berechnung ergibt sich laut dem Bericht eine jährliche Ersparnis von rund 200 Euro.

Heizkostenzuschüsse unterscheiden sich je nach Bundesland

Auf Landesebene kommen weitere Unterstützungen hinzu. Die Höhe der Heizkostenzuschüsse ist regional unterschiedlich. In Niederösterreich werden etwa 150 Euro ausbezahlt, in Oberösterreich sind es 200 Euro. Dort gilt für einen Zweipersonenhaushalt eine Einkommensgrenze von weniger als 31.000 Euro Jahresbruttoeinkommen. In der Steiermark fällt der Zuschuss mit 340 Euro höher aus, allerdings gelten dort andere Einkommensgrenzen. Die Unterschiede zeigen, wie unübersichtlich das System ist. Welche Unterstützung jemand erhält, hängt nicht nur von der persönlichen Situation ab, sondern auch davon, wo der Wohnsitz liegt.

Familienbeihilfe bringt mehr als 2.000 Euro zusätzlich

Besonders viele Leistungen gibt es für Haushalte mit Kindern. Neben der Sozialhilfe wird Familienbeihilfe ausbezahlt. Diese beträgt laut dem Bericht mindestens 138,40 Euro pro Kind. Für schulpflichtige Kinder kommt einmal jährlich ein Betrag von rund 121 Euro hinzu. Außerdem gibt es den Kinderabsetzbetrag von 70,90 Euro.

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Dazu kommen weitere Hilfen: Seit einigen Jahren werden zum Schulstart Gutscheine für Libro und Pagro ausgegeben. Sie können bis zu 150 Euro pro Kind ausmachen und werden aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds finanziert. Auch Gemeinden bieten zusätzliche Unterstützungen an. In Graz gibt es beispielsweise Kleinkindzuschüsse und Schulstartboni.

Allein durch Familienbeihilfe, Gutscheine und ähnliche Leistungen kommen Familien damit laut der im Bericht angeführten Berechnung auf mehr als 2.000 Euro zusätzlich zur Sozialhilfe, die für Kinder vorgesehen ist. Weitere Unterstützungen können dazukommen, etwa für Nachhilfe oder andere schulische Ausgaben.

Wiener Mobilpass bringt weitere Vergünstigungen

Auch im Alltag gibt es finanzielle Erleichterungen. In Wien erhalten Sozialhilfebezieher und Menschen mit geringem Einkommen beispielsweise den Mobilpass. Damit gibt es Ermäßigungen bei Eintritten in Bäder, bei Bücherei-Jahreskarten und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Allein bei der Jahreskarte kann die Ersparnis laut dem Bericht rund 200 Euro betragen. Hundebesitzer zahlen außerdem nur die Hälfte der Hundeabgabe.

Die vielen Einzelhilfen machen deutlich, warum die tatsächliche finanzielle Situation von Sozialhilfebeziehern schwer mit einer einzelnen Zahl zu beschreiben ist. Während die Agenda Austria vor zu geringen Arbeitsanreizen warnt, sieht die Caritas in den geplanten Kürzungen eine Gefahr für armutsbetroffene Familien. Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler ist überzeugt, dass die Reform die Armut verschärft.

Die Debatte dreht sich damit nicht nur um die Höhe der Sozialhilfe. Sie betrifft auch ein System aus zahlreichen Zuschüssen und Befreiungen, das je nach Wohnort und Lebenssituation unterschiedlich ausfällt.