i Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) mit Ökonom Tobias Thomas, dem Vorsitzenden seines neuen Beirats. Helmut Graf Prominenter Beirat kommt Hattmannsdorfer baut Ministerium um: Ganze Sektion weg VP-Minister Hattmannsdorfer streicht sein Ministerium zusammen, holt prominente Expertise von außen. Ziel ist gebündelte Power für die Wirtschaft. Von Angela Sellner 19.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) krempelt sein Ministerium um. Eine umfassende Neuorganisation soll einen Schub bringen für die Bemühungen, Österreich als Wirtschaftsstandort wieder nach vorn zu bringen.

Dafür streicht Hattmannsdorfer eine ganze Sektion, reduziert die Zahl der Abteilungen und holt sich prominente Verstärkung aus Wissenschaft und Wirtschaft.

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Ziel ist, dass Österreich bis 2036 wieder zu den zehn Wettbewerbs-fähigsten Industrienationen der Welt gehört.

Eine Sektion kommt weg

Konkret wird das Wirtschaftsministerium von sieben auf sechs Sektionen verkleinert. Auch zwei Abteilungen fallen weg. Gleichzeitig entsteht eine neue "Stabsstelle für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik", die künftig als zentrale Anlaufstelle für Betriebe dienen soll.

"Mit der Reorganisation unseres Hauses geben wir Standortfragen mehr Gewicht", erklärt Hattmannsdorfer. Er will das Ministerium damit schlanker und schlagkräftiger machen.

Dazu kommen zwei weitere Neuerungen: Ein Wirtschaftsforum soll Unternehmen, Fachleuten und auch Bürgern die Möglichkeit geben, Vorschläge einzubringen. Ein unabhängiger Beirat soll die Wirtschaftspolitik wissenschaftlich begleiten.

Prominente Experten

Für den neuen "Beirat für wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik" hat sich Hattmannsdorfer prominente Köpfe geholt. Den Vorsitz übernimmt Wirtschaftsprofessor Tobias Thomas von der Universität Graz. Dem Beirat gehören außerdem an: anderem Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, Greiner-Chefin Saori Dubourg, Wettbewerbsökonom Justus Haucap, Wirtschaftswissenschaftlerin Gerlinde Fellner-Röhling, Unternehmerin Iris Filzwieser sowie der Unternehmer und Technologieexperte Georg Kopetz.

Die Experten sollen konkrete Vorschläge liefern, wie Österreich wieder wettbewerbsfähiger wird.

"Laut Wifo-Prognose wächst Österreichs Wirtschaft 2027 um 1,3 Prozent", sagt Hattmannsdorfer: "Damit können wir vom Schlusslicht ins europäische Mittelfeld aufrücken und stärker wachsen als Deutschland."

Dem Minister reicht das aber noch lange nicht. "Um unseren Wohlstand langfristig zu sichern, brauchen wir deutlich mehr Wachstum", stellt er klar.

Österreich gehen Arbeitskräfte aus

Wie dringend der Handlungsbedarf ist, zeigen Zahlen des neuen Beirats. Österreich drohen in den kommenden Jahrzehnten Hunderttausende Arbeitskräfte wegzubrechen. Bis 2040 könnte die Zahl der Menschen im Erwerbsalter um 262.000 sinken, bis 2060 sogar um 349.000.

Auch bei der Produktivität gibt es Alarmzeichen: Während die Arbeitsproduktivität zwischen 2000 und 2009 jährlich noch um durchschnittlich 1,4 Prozent zulegte, waren es seit 2020 nur noch 0,1 Prozent.

"Unser Wohlstand ist seit fast zwei Jahrzehnten kaum gewachsen", warnt Beiratschef Tobias Thomas. Aber: "Wenn wir die Bedingungen für Investitionen, Arbeit und Innovation nachhaltig verbessern, können wir unseren Wohlstand für heutige und künftige Generationen sichern und ausbauen."

Die Bilder des Tages i ?

10 Maßnahmen für mehr Wohlstand

Der neue Beirat hat deshalb zehn Handlungsfelder für einen stärkeren Wirtschaftsstandort ausgearbeitet. Im Fokus stehen bessere Investitionsbedingungen, weniger Hürden für Betriebe, zusätzliche Arbeitskräfte, Forschung und Innovation sowie eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung.

Einige Maßnahmen hat die Regierung bereits auf Schiene gebracht. Dazu zählen ein Industriestrompreis, die Aktivpension und einfachere Genehmigungsverfahren.