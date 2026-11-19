i Am Mittwoch wurden neue Regeln für die Matura beschlossen. iStock/Getty Images Schulnovelle beschlossen Matura wird einfacher – diese Regeln gelten jetzt Der Nationalrat hat neue Matura-Regeln beschlossen. Schüler können weiter zwischen einer abschließenden Arbeit und einem weiteren Prüfungsfach wählen. Von Heute Politik 19.11.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Österreichs Maturanten gibt es eine wichtige Entscheidung: Die Wahlmöglichkeit zwischen einer abschließenden Arbeit und einem zusätzlichen Prüfungsfach bleibt dauerhaft bestehen. Das hat der Nationalrat am Mittwoch im Rahmen einer Schulnovelle einstimmig beschlossen.

Mit dem neuen Gesetzespaket will die Bundesregierung außerdem den Verwaltungsaufwand an Schulen reduzieren und mehrere Abläufe bei der Matura vereinfachen.

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Maturanten behalten die Wahl

An allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) können Schüler weiterhin selbst entscheiden, ob sie eine abschließende Arbeit verfassen oder stattdessen ein weiteres Prüfungsfach wählen. Diese bisher bestehende Möglichkeit wird nun ohne zeitliche Befristung verlängert.

Eine weitere Neuerung betrifft die erlaubten Hilfsmittel bei der Matura. Welche Materialien und Werkzeuge verwendet werden dürfen, soll künftig einheitlich durch eine zentrale Verordnung geregelt werden.

Weniger Bürokratie für Schulen

Die beschlossene Novelle bringt auch Änderungen bei der Organisation von Prüfungen. So sollen parallele Prüfungskommissionen leichter eingerichtet werden können. Zudem erhalten Schulen mehr Spielraum bei der Festlegung von Prüfungsterminen. Auch die vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen für Unterlagen werden verkürzt.

Erleichterungen gibt es außerdem für schulische Gremien: Diese sollen künftig auch dann gültige Beschlüsse fassen können, wenn einzelne Mitglieder per Videokonferenz an einer Sitzung teilnehmen.

Neue Angebote für Pädagogen

Neben den Änderungen im Schulalltag sieht das Gesetzespaket auch eine Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschulen vor. Deren Studien- und Fortbildungsangebote sollen geöffnet und modernisiert werden. Unter anderem sollen Lehrkräfte künftig Fortbildungen in den Bereichen Supervision und Coaching nutzen können.

FPÖ kritisiert abschließende Arbeit

Obwohl auch die Opposition der Schulnovelle zustimmte, gab es in der Debatte deutliche Kritik. FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl sprach sich gegen die Beibehaltung der abschließenden Arbeit aus. Er bezeichnete sie als "Irrweg", der inzwischen "ein Wettstreit zwischen Copy-Paste und Künstlicher Intelligenz" sei.

Aus Sicht der Freiheitlichen bleiben außerdem grundlegende Fragen des Schulalltags unbeantwortet. Brückl verwies darauf, dass Eltern vor allem wissen wollten, ob ihre Kinder ausreichend lesen, schreiben und rechnen lernen und ob das schulische Umfeld passe.

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Grüne fordern größere Reformen

Auch die Grünen sehen in den beschlossenen Änderungen zwar sinnvolle Maßnahmen, halten aber weitergehende Schritte für notwendig.

Bildungssprecherin Sigrid Maurer verwies auf die größeren Herausforderungen im Bildungswesen und forderte die Bundesregierung auf, "bei der Reformpartnerschaft auf die Tube zu drücken". Den Ankündigungen müssten nun konkrete Maßnahmen folgen.

ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti räumte ein, dass die Novelle keine umfassende Bildungsreform sei. Sie greife aber Rückmeldungen aus den Schulen auf und bringe sinnvolle Erleichterungen bei der Verwaltung. Größere Veränderungen sollen laut Marchetti im Rahmen der Reformpartnerschaft folgen. Die entsprechenden Verhandlungen befänden sich bereits in der Zielgeraden.

In der Debatte kam es auch zu einem politischen Schlagabtausch. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer kritisierte die FPÖ wegen ihrer aus seiner Sicht fehlenden Distanzierung von den rechtsextremen Identitären. Hintergrund waren Aktionen der Gruppierung vor Wiener Schulen, die zuletzt Kritik ausgelöst hatten.

Minister verspricht einfachere Matura

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) verteidigte die beschlossenen Neuerungen. Die Matura werde dadurch fairer, transparenter und einfacher gestaltet. Gleichzeitig sollen Lehrkräfte und Schulen von bürokratischen Aufgaben entlastet werden. Die Schulnovelle erhielt schließlich die Stimmen aller Fraktionen im Nationalrat.