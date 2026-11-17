i FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl kritisiert Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos). FPÖ, iStock (Symbolbild) Zahlen gesunken 15.174 Schüler mit Deutsch-Problemen: FPÖ schlägt Alarm Mehr als 15.000 Schüler in Wien können laut FPÖ dem Unterricht sprachlich kaum folgen. FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl kritisiert die Neos. Von Wien Heute 17.11.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Streit um die Deutschkenntnisse an Wiens Schulen geht in die nächste Runde. Nachdem Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) einen deutlichen Rückgang bei den außerordentlichen Schülern vermeldet hatte, schießt nun die FPÖ scharf gegen die pinke Bildungspolitik.

FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl bezeichnet die positiven Reaktionen der Neos als "den durchschaubaren Versuch, eine verfehlte Schulpolitik schönzureden". Die Situation an Wiens Schulen sei weiterhin dramatisch.

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15.174 Schüler mit Deutsch-Problemen

Hintergrund sind aktuelle Zahlen aus dem Büro von Bildungsstadträtin Emmerling. Demnach gab es mit Stichtag 1. Oktober 2026 insgesamt 15.174 außerordentliche Schüler an Wiens öffentlichen Pflichtschulen. Das entspricht rund 13 Prozent aller Schüler.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl um 17 Prozent gesunken. Damals waren noch 18.284 Kinder und Jugendliche betroffen. Laut APA handelt es sich um den niedrigsten Stand seit dem Schuljahr 2021/22. Besonders deutlich ist der Rückgang an den Mittelschulen mit 37 Prozent und an den Polytechnischen Schulen mit 42 Prozent. An den Volksschulen sank die Zahl um 14 Prozent.

FPÖ warnt vor Problemen im Unterricht

Für FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl sind die Zahlen alles andere als erfreulich. Er wirft den Neos vor, die tatsächlichen Probleme an den Wiener Schulen zu verharmlosen. "Einen leichten Rückgang als bildungspolitischen Durchbruch zu feiern, lenkt von den tatsächlichen Problemen ab. Die Realität an Wiens Schulen bleibt dramatisch: Wenn über 15.000 Kinder die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen, steht das Bildungssystem vor einer massiven Schieflage", so Brückl in einer Aussendung.

Sprachprobleme und Zuwanderung

Die Freiheitlichen sehen vor allem in der Zuwanderungspolitik die Ursache für die anhaltenden Sprachprobleme. Brückl kritisiert, dass in zahlreichen Wiener Schulklassen mittlerweile die Mehrheit der Kinder eine andere Erstsprache als Deutsch habe. Dadurch werde laut dem FPÖ-Politiker ein geregelter Unterricht zunehmend erschwert.

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Kritik an Bildungsminister

"Das ist die direkte Folge einer ungesteuerten Migrationspolitik, die die Schulen seit Jahren sehenden Auges überfordert", betont der FPÖ-Bildungssprecher. Allerdings bedeutet eine andere Erstsprache als Deutsch nicht automatisch, dass ein Kind dem Unterricht sprachlich nicht folgen kann. Der außerordentliche Status wird anhand der Deutschkenntnisse und nicht allein aufgrund der Muttersprache vergeben.

Besonders hart geht Brückl mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) ins Gericht. Dieser war vor seinem Wechsel in die Bundesregierung selbst Wiener Bildungsstadtrat und damit für das Schulwesen der Bundeshauptstadt zuständig.

Neos sehen positive Entwicklung

"Wer als früherer Wiener Bildungsstadtrat jahrelang die direkte Verantwortung für das dortige Schulwesen getragen hat, kann sich heute nicht für Maßnahmen rühmen, die lediglich die Symptome behandeln, während die Ursachen unangetastet bleiben. Auch der Versuch, die in Wien entstandenen Probleme einfach im Rahmen einer Bundesverteilung auf alle Bundesländer abzuwälzen, ist der falsche Weg", erklärt Brückl.

Emmerling hatte den Rückgang zuvor als Zeichen dafür gewertet, dass die gesetzten Maßnahmen Wirkung zeigen. Neben dem Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge verwies sie auf die verstärkte Deutschförderung, kostenlose Sommer-Deutschkurse und die bundesweite Sommerschulpflicht für Kinder mit Deutschförderbedarf.