i Tausende Schüler aus Flüchtlingsfamilien mussten in das Schulsystem integriert werden. iStock Asyl, Familiennachzug Kinder sprechen kaum Deutsch – das sind die Ursachen An Wiens Pflichtschulen ist die Zahl der Kinder mit Deutschproblemen um 17 Prozent gesunken. Eine Bildungsexpertin erklärt die Gründe. Von Wien Heute 17.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deutlich weniger Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen an Wiens Pflichtschulen! Im heurigen Schuljahr 2026/27 haben 15.174 Schüler einen außerordentlichen Status. Das sind um 3.110 Kinder oder 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Damals waren noch 18.284 Schüler betroffen. Es ist der niedrigste Stand seit dem Schuljahr 2021/22.

Der Rückgang lässt sich nicht allein mit sinkenden Schülerzahlen erklären. Denn insgesamt besuchen heuer 113.550 Kinder eine Wiener Pflichtschule, im Vorjahr waren es 113.960. Das entspricht einem Minus von lediglich 0,36 Prozent.

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Bei Erstklässlern sinken die Zahlen

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den Schulanfängern. Während die Zahl der Erstklässler mit schlechten Deutschkenntnissen im Vorjahr noch gestiegen war, zeigt sich heuer ein anderes Bild: 7.686 Erstklässler verfügen nicht über ausreichende Deutschkenntnisse. Im Vorjahr waren es noch 8.408. Das ist ein Rückgang um rund neun Prozent.

Stopp des Familiennachzugs

Wiens Neos-Bildungsstadträtin Bettina Emmerling spricht von einer Entwicklung in die "richtige Richtung". Sie führt den Rückgang auf den Stopp des Familiennachzugs und die "konsequente Deutschförderung" zurück. "Die aktuellen Zahlen zeigen, dass unsere Bildungspolitik wirkt", erklärt auch Neos-Klubobfrau Selma Arapović. Die Partei verweist dabei besonders auf die frühe Sprachförderung und die kostenlosen Sommerdeutschkurse, die heuer erstmals verpflichtend waren, wir berichteten

Hunderte Kinder aus Syrien

Ende 2023 und im Jahr 2024 kamen monatlich noch Hunderte schulpflichtige Kinder aus Syrien und Afghanistan über den Familiennachzug nach Wien. Einige hatten zuvor noch nie eine Schule besucht, manche mussten erst alphabetisiert werden, erklärt eine Uni-Expertin nun im "Falter.Morgen".

Lehrer überfordert

"Es gibt Schulstandorte, an denen viele Kinder mit Fluchterfahrung unterrichtet werden. Die Lehrpersonen sind hier oftmals überfordert, weil sie nicht darauf vorbereitet wurden", erklärt Flora Woltran von der Uni Wien. Mitte 2025 setzte die Bundesregierung die Familienzusammenführung vorübergehend aus. Die Auswirkungen dürften nun auch an den Schulen spürbar werden.

Hälfte hier geboren

Doch Kinder, die über den Familiennachzug nach Österreich gekommen sind, nicht allein für die hohen Zahlen verantwortlich. Rund die Hälfte der Erstklässler mit schlechten Deutschkenntnissen wurde in Österreich geboren. Viele von ihnen haben sogar einen Wiener Kindergarten besucht.

Fremdsprachen-Quote

Bildungsstadträtin Emmerling will deshalb künftig stärker auf sprachlich durchmischte Kindergartengruppen setzen. Der Anteil von Kindern mit derselben Fremdsprache soll künftig maximal 20 Prozent betragen. Wenig überzeugt ist die Bildungsforscherin der Uni Wien hingegen davon, dass die Sommerdeutschkurse einen großen Anteil am Rückgang haben. "Die Sommerschule dauert zwei Wochen. In dieser kurzen Zeit können sprachliche Aktivierung und Sprechanlässe geschaffen werden", so Woltran zum "Falter".

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Außerordentliche Schüler

Der Rückgang um 17 Prozent ist damit zwar deutlich. Die Statistik allein sagt aber noch nicht aus, ob die betroffenen Kinder tatsächlich besser Deutsch sprechen oder ob ein Teil von ihnen lediglich nicht mehr als außerordentliche Schüler gezählt wird.