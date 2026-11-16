i Stephan Hering-Hagenbeck bleibt Zoodirektor in Schönbrunn. Sabine Hertel Kritik an Ministerium "Millionen versenkt!" Grüne rechnen mit Zoo-Direktor ab 1,42 Millionen Euro für verworfene Baupläne und ein sattes Gehaltsplus: Die Grünen sprechen nach einem Rechnungshofbericht von einem Führungschaos. Von Wien Heute 16.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Bericht des Rechnungshofes zum Tiergarten Schönbrunn und Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck (59) sorgt weiterhin für Wirbel. Die Prüfer deckten massive Kostensteigerungen bei Bauprojekten, organisatorische Mängel und Versäumnisse beim Brandschutz auf. Die Grünen sprechen von verschwendeten Millionen und werfen dem Wirtschaftsministerium vor, jahrelang untätig geblieben zu sein.

Besonders brisant sind die Ergebnisse rund um den geplanten Neubau des Aquariums. Die ursprünglichen Pläne wurden verworfen, weil zwischenzeitlich die Erweiterung der Elefantenanlage Vorrang erhalten hatte. Später wurde auch dieses Projekt nicht weiterverfolgt.

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Verlust von 1,42 Millionen Euro

Die Folge: Allein durch die abgebrochene Erstplanung des Aquariums entstanden laut Rechnungshof vermeidbare Kosten von 1,42 Millionen Euro. Zum Zeitpunkt der Prüfung Mitte 2025 wurden die Kosten für das neue Aquarium bereits mit 46,65 Millionen Euro veranschlagt.

Doch damit nicht genug: Bei der Gesamtbetrachtung der untersuchten Bauprojekte mit Kosten von mehr als einer Million Euro stellte der Rechnungshof gegenüber den ursprünglichen Schätzungen durchschnittliche Kostensteigerungen von 88 Prozent fest.

Die Grüne Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze nimmt das Wirtschaftsministerium ins Visier. Helmut Graf

Grüne sprechen von Kontrollchaos

Für die Wirtschaftssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze, sind die Ergebnisse eine Bestätigung ihrer jahrelangen Kritik. "1,42 Millionen Euro vermeidbare Kosten beim Aquarienbau, 88 Prozent Kostenexplosion bei der Gesamtzusammenschau der Tiergarten-Bauprojekte – der Rechnungshof legt schwarz auf weiß offen, was wir Grüne seit drei Jahren mit parlamentarischen Anfragen aufzeigen: Im Tiergarten Schönbrunn herrscht ein Führungs- und Kontrollchaos, das die Steuerzahler:innen Millionen kostet."

Besonders schwer wiegt aus Sicht der Grünen, dass der Tiergarten zu 100 Prozent der Republik Österreich gehört. Das Wirtschaftsministerium ist als Eigentümervertreter für die Wahrnehmung der staatlichen Eigentümerinteressen zuständig.

Mauer des Schweigens

Götze nimmt deshalb auch das Wirtschaftsministerium ins Visier. Bereits 2023 hätten die Grünen auf Unregelmäßigkeiten beim Aquarienbau aufmerksam gemacht. Dennoch sei Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck 2024 für weitere fünf Jahre bestätigt worden.

"Das Wirtschaftsministerium hat hier jahrelang zugesehen, dabei weisen wir in unseren parlamentarischen Anfragen seit Jahren auf Missstände hin. Die Antwort des Ministeriums: Eine Mauer des Schweigens", so Götze.

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Brandschutz-Mängel und keine interne Revision

Der Rechnungshof kritisiert allerdings nicht nur die Bauprojekte. Auch beim Risikomanagement und bei den internen Kontrollen wurden erhebliche Schwächen festgestellt. So war eine ständige Interne Revision seit März 2021 in der Organisation nicht mehr vorgesehen. Ein umfassendes, unternehmensweites Risikomanagement fehlte ebenfalls.

Besonders heikel: Auch der organisatorische Brandschutz entsprach laut Prüfern nicht vollständig den maßgeblichen Standards. Unter anderem fehlten eine Brandschutzordnung und ein Brandschutzbuch. Zudem waren keine entsprechenden Brandschutzbeauftragten und Brandschutzwarte bestellt worden. Der Rechnungshof hält allerdings fest, dass bereits während der Überprüfung Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Immer weniger Tiere zu sehen

Ein weiteres Ergebnis des Berichts dürfte auch die Zoobesucher überraschen: Von den rund 6.100 Tieren im Tiergarten waren 2024 nur etwa 2.400 für Besucher zu sehen. Das entspricht gerade einmal 40 Prozent.

Im Jahr 2020 waren es noch rund 69 Prozent gewesen. Der Rückgang hängt laut Rechnungshof unter anderem mit den Arbeiten am Aquarium zusammen. Zahlreiche Fische und Wirbellose wurden an einen anderen Zoo abgegeben oder in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen untergebracht.

Ticketpreis um 35 Prozent gestiegen

Dabei ist der Tiergarten wirtschaftlich durchaus erfolgreich. Wie der Rechnungshof festhält, entwickelte sich die Schönbrunner Tiergarten GmbH von einem Zuschussbetrieb zu einem gewinnbringenden Unternehmen.

Ende 2024 verfügte die Gesellschaft über ein Bankguthaben von 34,55 Millionen Euro. Gleichzeitig stiegen die Eintrittspreise deutlich: Eine Erwachsenen-Tageskarte verteuerte sich zwischen 2018 und 2024 von 20 auf 27 Euro (+35 Prozent), jene für Kinder und Jugendliche von zehn auf 15,50 Euro (+55 Prozent).

Gehaltsplus von 49 Prozent für Zoo-Direktor

Für Kritik sorgt auch das Gehalt von Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Laut Rechnungshof stieg sein jährlicher Bezug zwischen 2020 und 2024 um satte 49 Prozent von 175.000 auf rund 260.400 Euro – mehr als ein Ministerjahresgehalt in Österreich! Dazu kamen eine Dienstwohnung, ein Dienstwagen sowie Prämien von bis zu 20 Prozent des Jahresgehalts.

Für die neue Vertragsperiode 2025 bis 2029 wurde der mögliche Bonus sogar auf 25 Prozent erhöht – auf Basis des Gehalts von 2024 wären das bis zu 65.100 Euro zusätzlich pro Jahr. Besonders brisant: Der Rechnungshof kritisiert, dass Prämien teilweise für gewöhnliche Geschäftsführungsaufgaben wie die Sicherstellung der Futtermittelversorgung vergeben wurden.

Ministerium will Abläufe verbessern

Auf "Heute"-Anfrage heißt es aus dem Wirtschaftsministerium dazu: "Die Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungshofes nehmen wir ernst. Einige Empfehlungen wurden bereits aufgegriffen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die weiteren Empfehlungen werden sorgfältig geprüft."

Dabei gehe es darum, bestehende Strukturen und Abläufe im Sinne einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Tiergartens laufend zu verbessern: "Unser gemeinsames Ziel ist es, den Tiergarten Schönbrunn auch künftig als international anerkannten Zoo und touristisches Aushängeschild Österreichs zu stärken."