i Der Rechnungshof kritisiert die Bezüge von Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck. Tiergarten Schönbrunn/Jonas Kühnapfel Für Zoo-Direktor Weniger Tiere in Schönbrunn, aber 260.400 Euro Gehalt! Sattes Gehaltsplus für den Direktor des Tiergartens Schönbrunn: Stephan Hering-Hagenbeck verdiente 2024 rund 260.400 Euro im Jahr, dazu kamen Prämien. Von Wien Heute 16.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Tiergarten Schönbrunn geht es nicht nur um Pandas, Elefanten und andere exotische Tiere, sondern jetzt auch um viel Geld. Ein neuer Bericht des Rechnungshofes (RH) nimmt die Geschäftsführung des Wiener Traditionszoos unter die Lupe. Besonders im Fokus: das Gehalt und die Sonderzahlungen von Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck (59).

Wie aus dem kürzlich veröffentlichten Bericht hervorgeht, stieg das jährliche Grundgehalt des Direktors zwischen 2020 und 2024 um rund 49 Prozent. Während Hering-Hagenbeck im Jahr 2020 noch 175.000 Euro jährlich erhielt, waren es 2024 bereits rund 260.400 Euro – und damit mehr als ein Minister in Österreich verdient.

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Zusätzlich Prämien, Dienstwohnung und Auto

Auf 14 Gehälter verteilt entspricht dies etwa 18.600 Euro brutto pro Monat. Die Gehaltssteigerung begründet sich laut Rechnungshof einerseits durch eine vereinbarte jährliche Inflationsanpassung, andererseits durch eine zusätzliche Gehaltserhöhung im Jahr 2022.

Doch beim Grundgehalt blieb es nicht. Laut Rechnungshofbericht standen dem Zoo-Chef in der Vertragsperiode 2020 bis 2024 zusätzlich erfolgsabhängige Prämien von bis zu 20 Prozent seines Jahresentgelts zu. Außerdem umfasste sein Vertrag Sachbezüge, insbesondere eine Dienstwohnung und einen Dienstwagen.

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22 % mehr Gehalt für Geschäftsführerposten

Hintergrund der Erhöhung war die Übernahme einer weiteren Funktion: Seit Jänner 2021 führte Hering-Hagenbeck neben dem Tiergarten auch die Tiergarten Schönbrunn Gastronomie GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Zoos.

Im Februar 2022 wurde dafür eine Erhöhung des wertgesicherten Jahresentgelts um rund 22 Prozent vereinbart, rückwirkend mit 1. Jänner 2022. Genau das kritisiert der Rechnungshof. Denn laut Bundes-Vertragsschablonenverordnung und dem ursprünglichen Geschäftsführervertrag waren Organfunktionen in Tochtergesellschaften grundsätzlich ohne zusätzliche Bezahlung zu übernehmen.

Bis zu 65.000 Euro Jahres-Bonus möglich

Auch die Prämienregelung wurde für den Zoo-Direktor noch großzügiger gestaltet. Im neuen Geschäftsführervertrag für die Jahre 2025 bis 2029 wurde der mögliche Bonus von bisher 20 auf 25 Prozent des Jahresentgelts angehoben.

Gemessen am Grundgehalt von 2024 wären damit rechnerisch bis zu 65.100 Euro zusätzlich pro Jahr möglich. Wie hoch Hering-Hagenbecks aktuelles Grundgehalt tatsächlich ist, geht aus den angeführten Zahlen des Rechnungshofes allerdings nicht hervor.

Prämien für ganz normale Aufgaben

Besonders brisant: Der Rechnungshof kritisiert nicht nur die Höhe der möglichen Sonderzahlungen, sondern auch die Voraussetzungen dafür. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 erhielt der Direktor jeweils eine Prämie von 20 Prozent seines Jahresentgelts, 2021 waren es 18 Prozent.

Zu den vereinbarten Bonuszielen gehörten unter anderem die Sicherstellung der Futtermittelversorgung, die Umsetzung von Notfallplänen und die Einhaltung bestimmter wirtschaftlicher Kennzahlen. Für den Rechnungshof waren diese Ziele teilweise zu wenig anspruchsvoll. Die Erfüllung habe keine zusätzlichen Leistungen erfordert, die über die gewöhnliche Geschäftsführung hinausgingen.

Rechnungshof bemängelt fehlende Beschlüsse

Zusätzlich stellte der Rechnungshof Mängel bei der Genehmigung der Prämien fest. Für die Geschäftsjahre 2020 und 2023 lagen keine dokumentierten Aufsichtsratsbeschlüsse über die Bonusvereinbarungen und die damit verbundenen Ziele vor.

Auch bei der Prämie für 2024 gab es offene Fragen: Bis Oktober 2025 hatte der Geschäftsführer laut Bericht noch keine Nachweise über die Zielerreichung vorgelegt. Der Aufsichtsrat konnte deshalb bis dahin nicht über die Höhe der Auszahlung entscheiden. Der Rechnungshof empfiehlt künftig ambitionierte, messbare Bonusziele, die nur durch überdurchschnittliche Leistungen erreicht werden können.

Ministerium verteidigt Gehaltserhöhung

Das Wirtschaftsministerium verteidigte die Gehaltsanpassung in seiner Stellungnahme. Durch die zusätzliche Geschäftsführung der Gastronomiegesellschaft hätten sich die Aufgaben sowie die Verantwortung und Haftung des Direktors erweitert. Deshalb sei der Jahresbezug neu bewertet worden.

Deutliche Kritik übt der Rechnungshof auch an der Abschaffung der Internen Revision im Tiergarten Schönbrunn. Diese wurde im Zuge einer Organisationsänderung im März 2021 aufgelöst – obwohl der Bundes-Public Corporate Governance Kodex eine solche Kontrollstelle für Unternehmen dieser Größe vorsieht. Seither fehlt dem Zoo eine unabhängige interne Prüfinstanz.

Immer weniger Tiere im Schönbrunner Zoo

Während das Gehalt des Direktors kräftig gestiegen ist, ging der Tierbestand im Schönbrunner Zoo deutlich zurück. Laut Rechnungshof lebten im Jahr 2020 noch 7.599 Tiere im Tiergarten, 2024 waren es nur noch 6.043 – ein Rückgang von rund 20 Prozent. Auch die Zahl der Tierarten sank von 694 auf 518, also um rund ein Viertel.

Besonders auffällig: Von den 6.043 Tieren konnten Besucher im Jahr 2024 nur 2.434 tatsächlich beobachten. Rund 60 Prozent des Tierbestands waren somit nicht oder nur im Rahmen spezieller Führungen zu sehen. Als Gründe für den Rückgang der öffentlich sichtbaren Tiere nennt der Rechnungshof unter anderem Zuchterfordernisse und Großbauprojekte wie die Sanierung des Regenwaldhauses und den Neubau des Aquariums.

2024 wurden die Pläne für das Artenschutz-Aquarium präsentiert. Daniel Zupanc

Millionen-Ausgaben für neues Aquarium geplant

Wirtschaftlich steht der Tiergarten Schönbrunn jedenfalls (noch) gut da. Laut Rechnungshof erwirtschaftete die Gesellschaft im Jahr 2024 einen Jahresüberschuss von 5,55 Millionen Euro. Der Bankbestand lag bei 34,55 Millionen Euro. Der Zoo gehört zu 100 Prozent der Republik Österreich und verzeichnete 2024 knapp zwei Millionen Besucher.

Allerdings sorgt das neue Artenschutz-Aquarium für Kritik. Bereits die erste Planung verschlang 1,42 Millionen Euro, die nach einem Projektstopp als verlorene Kosten verbucht werden mussten. Zudem musste die weitere Planung wegen des absehbaren Finanzierungsbedarfs überarbeitet und das Projekt verkleinert werden. Insgesamt stiegen die Kosten bei sieben größeren Bauprojekten im Vergleich zu den ursprünglichen Schätzungen um durchschnittlich 88 Prozent. Der Rechnungshof fordert deshalb eine bessere Planung und strengere Kontrolle der Investitionen.

Ministerium nimmt Rechnungshofbericht ernst

Das zuständige Wirtschaftsministerium nimmt auf "Heute"-Anfrage "die Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungshofes – innerhalb des Prüfzeitraums 2020 bis 2024 – ernst. Einige Empfehlungen wurden bereits aufgegriffen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die weiteren Empfehlungen werden sorgfältig geprüft."

Dabei gehe es darum, bestehende Strukturen und Abläufe im Sinne einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Tiergartens laufend zu verbessern. "Unser gemeinsames Ziel ist es, den Tiergarten Schönbrunn auch künftig als international anerkannten Zoo und touristisches Aushängeschild Österreichs zu stärken", heißt es abschließend.