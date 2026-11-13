i Der Berreich runf um die Volkstheater bekommt im Zuge der Neugestaltung benfalls ein neues Gesicht. Sabine Hertel Weniger Platz für Autos Jetzt fix – auf 2er-Linie fällt eine Autospur weg Neue Details zum Umbau der Wiener 2er-Linie: Verkehrsinseln verschwinden, Abbiegespuren werden verkürzt. Bis 2030 fällt auch eine Autospur weg. Von Niklas Burger 13.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pläne für den Umbau der Wiener 2er-Linie sorgen bereits für heftige Diskussionen. Jetzt werden weitere Details bekannt, die vor allem Autofahrer aufhorchen lassen dürften. Denn während die Stadt breitere Radwege und mehr Grün verspricht, müssen an mehreren Stellen bestehende Verkehrsflächen weichen.

Hier fällt eine Autospur weg

Noch deutlicher wird der Eingriff in der Landesgerichtsstraße. Dieser Abschnitt zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse wird als letzter Teil der 1,5 Kilometer langen Zweierlinie bis 2030 umgebaut. Dort sollen künftig in einer Fahrtrichtung nur noch zwei statt bisher drei Autospuren zur Verfügung stehen.

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Damit wird auch klar: Obwohl die Stadt bei der Präsentation den Ausbau der Radwege und die Begrünung in den Vordergrund stellte, bringt die Umgestaltung zumindest in diesem Abschnitt eine Einschränkung für den Autoverkehr.

So soll die neue Wiener 2er-Linie aussehen i ?

Verkehrsinseln müssen Radweg weichen

Besonders deutlich werden die Änderungen beim Weghuberpark. Dort soll der bisher nur rund einen Meter breite Radweg künftig auf 2,90 Meter verbreitert werden. Dafür müssen unter anderem zwei bestehende Verkehrsinseln weichen. Auch die langen Links- und Rechtsabbiegespuren werden verkürzt oder verlegt, um Platz für den neuen Radweg zu schaffen.

Grüne wollen noch mehr Bäume

Den Wiener Grünen gehen die Pläne trotzdem nicht weit genug. Sie fordern weiterhin eine deutlich stärkere Begrünung der Zweierlinie. Während die Stadt in den ersten beiden Bauabschnitten neun zusätzliche Bäume vorsieht, hatten die Grünen bereits 2023 ein Konzept mit 358 großkronigen Bäumen präsentiert.