i Stadtrat Jürgen Czernohorszky (2.v.l.) und Stadträtin Elke Hanel-Torsch (2.v.r.) pflanzten erste Bäume. Stadt Wien/Martin Votava Zuerst Grün, dann Beton Hier pflanzt Wien 50 Bäume für neuen Mega-Stadtteil In der Donaustadt entsteht ein neues Wohnviertel für 11.800 Menschen. Die ersten Gebäude werden ab 2030 gebaut – doch schon jetzt wird gepflanzt. Von Wien Heute 12.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Heidjöchl (Wien-Donaustadt) entsteht ein neuer Stadtteil. Doch bevor dort die ersten Häuser gebaut werden, wird bereits fleißig gepflanzt. An der Pfalzgasse entsteht auf rund 2.200 Quadratmetern eine Obstwiese mit mehr als 50 Bäumen. Künftig sollen dort Äpfel, Birnen, Kirschen, Marillen und Nüsse wachsen.

Die Pflanzaktion trägt den Namen "Frühes Grün" und soll den jungen Bäumen einen Vorsprung verschaffen. Bis die ersten Bewohner einziehen, haben sie mehrere Jahre Zeit, um zu wachsen. Auch die bestehenden Anrainer sollen von der neuen Grünfläche profitieren.

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5.100 neue Wohnungen in der Donaustadt

Hinter der Aktion steckt ein großes Stadtentwicklungsprojekt. Auf rund 39 Hektar sollen am Heidjöchl insgesamt 5.100 Wohnungen für etwa 11.800 Menschen entstehen. Rund zwei Drittel davon sind als geförderter Wohnbau vorgesehen.

"Wir denken Stadtentwicklung langfristig und schaffen die Voraussetzungen für ein nachhaltiges lebenswertes Quartier von Anfang an", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Insgesamt sind rund zehn Hektar öffentliche Parks und Grünflächen im Gebiet und dessen Umfeld geplant.

Neue Parks sollen für Abkühlung sorgen

Vorgesehen ist ein zusammenhängendes Netz aus Parks, begrünten Wegen, Wohnhöfen und naturnahen Flächen. Auch begrünte Dächer und artenreiche Wiesen sollen künftig für mehr Lebensqualität sorgen. Die Stadt setzt dabei auf eine möglichst naturnahe Gestaltung des neuen Viertels.

Die Bäume sollen außerdem Lebensraum für Insekten und Vögel schaffen und an heißen Tagen zur Abkühlung beitragen. "Bäume brauchen Zeit, und genau die geben wir ihnen mit der Aktion 'Frühes Grün'", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Auch bestehende wertvolle Lebensräume sollen bei der weiteren Entwicklung geschützt werden.

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Auch Schulen und Öffi-Anbindung geplant

Neben den Wohnungen sind auch zahlreiche Einrichtungen vorgesehen. Geplant sind eine AHS, ein Bildungscampus und drei zusätzliche Kindergärten. Die Straßenbahnlinie 27 erschließt das Gebiet mit zwei Stationen. In der Umgebung befinden sich zudem zwei U-Bahn-Stationen und eine S-Bahn-Station.

Bei der weiteren Planung sollen auch die Wünsche der Bevölkerung berücksichtigt werden. Im Rahmen eines Forschungsprojekts konnten Anrainer bereits Beobachtungen von Tieren und Pflanzen dokumentieren. Die Ergebnisse fließen in die weitere Grünraumplanung ein. Und auf der künftigen Obstwiese gilt eine besondere Regel: Das Naschen von frischem Obst ist ausdrücklich erwünscht.