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So soll die 2er-Linie auf Höhe des Weghuberparks künftig aussehen: Der bisher schmale Radweg wird auf 2,90 Meter verbreitert.
So soll die 2er-Linie auf Höhe des Weghuberparks künftig aussehen: Der bisher schmale Radweg wird auf 2,90 Meter verbreitert.
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Wiener Verkehrs-Zoff

Wirbel um 2er-Linie - Grüne und FPÖ üben Kritik

Wien baut die 2er-Linie bis 2030 um. Neue Radwege und mehr Sicherheit sind geplant. Den Grünen ist es zu wenig, der FPÖ ist es zu viel Grün.
Von Niklas Burger
12.11.2026, 21:30
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Kaum hat die Stadt Wien ihre Pläne für den Umbau der 2er-Linie präsentiert, gibt es bereits heftige Reaktionen. Während die Grünen deutlich mehr Bäume und weniger Platz für Autos fordern, warnt die FPÖ vor einer Benachteiligung der Autofahrer. Die Mobilitätsorganisation VCÖ begrüßt hingegen den Ausbau der Radwege.

Grüne fordern grünen Boulevard

Für die Wiener Grünen geht die geplante Umgestaltung nicht weit genug. Planungssprecher Kilian Stark spricht von einer vergebenen Jahrhundertchance. "Statt einem Boulevard mit Bäumen und Grünflächen wird bei der Zweierlinie wieder der Autoverkehr ins Zentrum gerückt", kritisiert er.

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Besonders die geringe Zahl zusätzlicher Bäume stößt den Grünen sauer auf. Laut Stadt sind in den ersten beiden Bauabschnitten neun neue Bäume und 600 Quadratmeter Grünflächen vorgesehen. Die Grünen hatten bereits 2023 einen wesentlich umfangreicheren Vorschlag mit 358 großkronige Bäumen präsentiert.

FPÖ warnt vor "Radhighway"

Ganz anders sieht das die Wiener FPÖ. Verkehrssprecher Toni Mahdalik kritisiert vor allem den geplanten Ausbau der Radwege und fordert, dass sämtliche Fahrspuren und Parkplätze erhalten bleiben.

"Die Zweierlinie ist schon jetzt ein Stau-Hotspot und eine der wichtigsten Entlastungsstraßen für den Ring. Wer hier auch nur eine Fahrspur streicht, provoziert das nächste Verkehrschaos", warnt Mahdalik.

Besonders scharfkritisiert er Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Sie solle ihren "Radwegfimmel endlich entsorgen" und mit dem "permanenten Autofahrer-Bashing" aufhören, fordert der FPÖ-Politiker.

Stadt verteidigt Umbaupläne

Ulli Sima (SPÖ) sieht in der Neugestaltung hingegen eine große Chance. "Wir nützen die historische Chance des U-Bahn-Baus, um die 1,5 km lange 2er-Linie in mehreren Abschnitten neu zu gestalten", erklärt sie. Auch NEOS-Klubchefin Selma Arapovic betont, dass die breiteren Radwege und die bessere Trennung von Radfahrern und Fußgängern für mehr Sicherheit sorgen sollen.

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Zusätzlich soll der Vorplatz des MuseumsQuartiers umgestaltet werden. Mehr Schattenplätze, Sitzmöglichkeiten und eine Verbesserung des Baumbestands sollen den Bereich künftig attraktiver machen.

VCÖ begrüßt neue Radwege

Deutlich positiver fällt die Reaktion der Mobilitätsorganisation VCÖ aus. Dort sieht man die Umgestaltung als längst überfällige Verbesserung. Die Organisation verweist darauf, dass die Zweierlinie bisher einen der schmälsten Radwege Wiens aufweise. Breitere Radwege und sicherere Kreuzungen seien deshalb besonders wichtig.

nibu, 12.11.2026, 21:30
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