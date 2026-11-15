i Wien, Niederösterreich und das Burgenland wollen die Finanzierung des Rettungshubschraubers Christophorus 9 ab 2028 neu regeln. Land Vorarlberg/A.Serra Neue Regeln für Flugrettung Burgenland will Wiener Rettungsheli mitfinanzieren Ab 2028 sollen Einsätze des Wiener Rettungshubschraubers Christophorus 9 im Burgenland nach Flugminuten verrechnet werden. Von Wien Heute 15.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch das Burgenland will sich künftig an den Kosten für Einsätze des Wiener Rettungshubschraubers Christophorus 9 beteiligen. Das Bundesland hat seine Absicht erklärt, einer entsprechenden 15a-Vereinbarung mit Wien und Niederösterreich beizutreten.

Darauf verständigten sich Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Niederösterreichs Landesrat Anton Kasser (ÖVP) am Rande einer Konferenz in Vorarlberg.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Rund 1.600 Flugminuten im Burgenland

Ab 2028 sollen die Einsätze nach den tatsächlich geflogenen Minuten abgerechnet werden. Wien und Niederösterreich hatten sich bereits Ende August darauf verständigt, künftig statt einer Pauschale eine Abrechnung der tatsächlichen Kosten anzustreben. Im Jahr 2025 kamen bei Einsätzen im Burgenland rund 1.600 Flugminuten zusammen, berichtete Hacker.

"Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Da darf es keine Rolle spielen, ob jemand im Burgenland, in Wien oder in Niederösterreich Hilfe benötigt", betont Doskozil. Die Vereinbarung soll die Zusammenarbeit langfristig absichern und eine faire Finanzierung ermöglichen.

Länder begrüßen Zusammenarbeit

Auch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker begrüßt die geplante Lösung. Er bezeichnet die 15a-Vereinbarung als "ein starkes Zeichen gelebter Zusammenarbeit". Die Bundesländer würden damit gemeinsam Verantwortung für die medizinische Versorgung übernehmen.

Niederösterreichs Landesräte Eva Prischl (SPÖ) und Anton Kasser betonen ebenfalls die Bedeutung der geplanten Neuregelung. "Der Hubschrauber C9 ist essenziell für die Notfallversorgung in der Ostregion." Deshalb sei auch eine faire Kostenverteilung zwischen den drei Bundesländern wichtig.

Die Bilder des Tages i ?

Christophorus 9 seit 2011 im Einsatz

Der Wiener Rettungshubschrauber Christophorus 9 fliegt seit 2011 im Auftrag von Wien und Niederösterreich. Bei Bedarf kommt er auch im Burgenland zum Einsatz.

Hubschrauber und Pilot werden vom ÖAMTC gestellt. Die Sanitäter kommen von der Wiener Berufsrettung, die Notärzte von der Wiener Berufsrettung und dem Wiener Gesundheitsverbund.