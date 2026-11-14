i Die Wiener Grünen haben erneut Judith Pühringer und Peter Kraus an die Parteispitze gewählt. APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK Pühringer und Kraus 87,7 Prozent! Wiener Grüne bestätigen Spitzenduo Die Wiener Grünen haben Pühringer und Kraus als Parteispitze bestätigt. Das Duo kritisiert die SPÖ und richtet eine klare Ansage an die FPÖ. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine klare Ansage an die politische Konkurrenz und ein deutliches Votum für die bisherige Führung: Bei ihrer Landesversammlung am Samstag haben die Wiener Grünen Judith Pühringer und Peter Kraus erneut an die Parteispitze gewählt.

Das Duo erhielt 87,7 Prozent der Stimmen. Damit führen Pühringer und Kraus die Wiener Landespartei auch künftig gemeinsam.

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Grüne teilen gegen SPÖ und FPÖ aus

Vor der Abstimmung nutzten die beiden Politiker ihre gemeinsame Rede, um die politischen Ziele der Wiener Grünen zu unterstreichen. Sie präsentierten ihre Partei als politische Kraft, die den Menschen zuhöre und sie mit ihren Sorgen "nicht alleine" lasse.

Gleichzeitig übten sie Kritik an der Wiener SPÖ. Dieser warfen sie "Stillstand" vor. Auch gegenüber der FPÖ bezogen die Grünen klar Stellung: Man werde Wien "niemals der FPÖ überlassen".

Pühringer spricht über Sozialhilfereform

Bei der Versammlung in der Expedithalle in der Absberggasse in Wien-Favoriten stellte Pühringer ihre Vorstellungen für die Zukunft der Stadt vor. Die Grünen wollten ein "Wien von morgen" gestalten, in dem ein "leistbares Leben für alle" möglich sei.

Ebenso müsse ein "Leben in Würde für alle" gewährleistet sein, betonte sie. Dabei verwies Pühringer auf aktuelle politische Debatten, darunter die geplante und vielfach kritisierte Reform der Sozialhilfe.

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Doppelspitze seit 2021 im Amt

Pühringer und Kraus stehen bereits seit 2021 gemeinsam an der Spitze der Wiener Grünen. An diesem Führungsmodell wollen sie auch in Zukunft festhalten. Kraus bezeichnete die Entscheidung für eine Doppelspitze rückblickend als "goldrichtige Entscheidung".

Auch Pühringer hob die Zusammenarbeit hervor. Dass sie bei der vergangenen Wien-Wahl als Spitzenkandidatin antreten konnte, habe "auch deshalb so gut funktioniert", weil sie sich auf ihren Parteikollegen verlassen konnte.

Kraus habe damals "jemand ein Versprechen abgegeben", dass er "dableibt", "nicht weggeht" und ihr mit "unglaublicher Loyalität" zur Seite stehe. Mit dem Wahlergebnis von 87,7 Prozent haben die Wiener Grünen nun bestätigt, dass sie auch weiterhin auf die gemeinsame Führung durch Pühringer und Kraus setzen.