i Sport Arena Wien am Handelskai. Stadt Wien/KURT HOERBST 2025 Große Auszeichnung in Wien Sport Arena Wien räumt begehrten Staatspreis ab 66 Projekte im Rennen: Die Sport Arena Wien setzte sich gegen sechs Finalisten durch und holte den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. Von Wien Heute 16.11.2026, 18:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Auszeichnung für die Bundeshauptstadt! Die im September 2025 eröffnete Sport Arena Wien am Handelskai wurde jetzt mit dem "Österreichischen Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026" ausgezeichnet. Die moderne Sportstätte überzeugte die Jury mit ihrer Architektur und einem umweltfreundlichen Energiekonzept.

Die Konkurrenz war groß: Insgesamt 66 Projekte aus ganz Österreich hatten sich um den begehrten Preis beworben. 13 davon wurden von einer unabhängigen Jury vor Ort besichtigt, sieben schafften es schließlich in die Finalrunde. Am Ende setzte sich die Wiener Sportstätte gegen die sechs anderen Finalisten durch.

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Erste energieneutrale Sporthalle Österreichs

Besonders bemerkenswert ist das Energiekonzept des Neubaus. Laut Wien Holding ist die Arena die erste energieneutral betriebene Sporthalle Österreichs. Sie wird demnach ausschließlich mit erneuerbarer Energie versorgt. Auf dem Dach befindet sich laut Betreiber die derzeit größte Photovoltaik-Thermie-Anlage Europas.

Erste energieneutrale Sporthalle Österreichs. Stadt Wien/Architekturfotografiewien/Romana Fürnkranz

Insgesamt 1.125 Hybridpaneele erstrecken sich über eine Fläche von 2.237 Quadratmetern und erzeugen sowohl Strom als auch Wärme. Zusätzlich sollen Wärmepumpen, Tiefensonden und spezielle Heiz- und Kühlsysteme in den Betondecken den Energieverbrauch senken. Für ihre nachhaltige Bauweise erhielt die Arena bereits die höchste Zertifizierung des klimaaktiv-Gebäudestandards, nämlich Gold.

Platz für 3.000 Zuschauer und 20 Sportarten

Doch die Arena hat auch sportlich einiges zu bieten. Auf insgesamt 13.000 Quadratmetern Sportfläche stehen drei unabhängig voneinander nutzbare Hallen zur Verfügung. Bis zu 3.000 Zuschauer finden bei Wettkämpfen und Veranstaltungen Platz.

Rund 20 verschiedene Sportarten können in der Arena ausgeübt werden, darunter Handball, Basketball, Volleyball, Fußball, Leichtathletik und Turnen. Das Sportflächenangebot ist viermal so groß wie jenes des ehemaligen Dusika-Stadions. Gleichzeitig steigt die mögliche jährliche Nutzungszeit für Schulen, Kindergärten und Sportvereine von 8.600 auf rund 38.000 Stunden.

Lage und Öffnungszeiten Adresse: Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien Bezirk: Leopoldstadt, beim Handelskai Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 8 bis 22 Uhr

Stadt Wien erfreut über Auszeichnung

Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak zeigt sich über den Staatspreis erfreut. Die Sport Arena verbinde moderne Sportinfrastruktur mit einer nachhaltigen Bauweise und sei damit "ein Zukunftsprojekt, das weit über den Sport hinaus Bedeutung für Wien hat".

Auch die Wien Holding sieht in der Arena ein Vorzeigeprojekt. Die Geschäftsführer Oliver Stribl und Karin Ramser betonen, dass der Neubau ein wichtiger Teil der Wiener Sportstättenoffensive sei. Betrieben wird die Anlage von der Wien Holding Sport GmbH im Auftrag der Stadt Wien. Für die Architektur zeichnet das Büro Karl & Bremhorst Architekten verantwortlich.

Sport Arena mehrfach ausgezeichnet

Für die Wiener Sportstätte ist der Staatspreis nicht die erste Auszeichnung. Bereits 2025 erhielt der Neubau den Österreichischen Solarpreis in der Kategorie "Solares Bauen". Damit werden Projekte gewürdigt, die einen besonderen Beitrag zur Energiewende leisten.

Die Bilder des Tages i ?

Im November 2025 wurde zudem das verantwortliche Architekturbüro mit dem Aluminium-Architektur-Preis ausgezeichnet. Mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit 2026 kann die Sport Arena nun bereits auf drei renommierte Auszeichnungen zurückblicken.