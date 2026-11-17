i Judith Pühringer (Grüne) kritisiert die Kürzungen bei Frauenberatung und Gewaltschutz in Wien und fordert eine langfristige Absicherung der Angebote. Denise Auer "Kurzsichtige Kürzungen" Kritik an Sparkurs: 6 Forderungen für Frauen in Wien Die Wiener Grünen kritisieren Kürzungen bei Frauenberatung und Gewaltschutz. Jetzt stellen sie sechs konkrete Forderungen an die Stadtregierung. Von Devlet Orhan 17.11.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Grünen kritisieren die Sparmaßnahmen der Stadt Wien. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag präsentierten Grünen-Chefin Judith Pühringer (Grüne) und Gemeinderätin Julia Malle sechs Forderungen für Frauen in Wien. Kürzungen im Sozialbereich seien "kurzsichtig", warnte Pühringer.

Wie berichtet soll die Förderung für Awareness-Teams ab 2027 wegfallen, die Frauen-Projektförderung werde um 43 Prozent gekürzt. Auch der Verein "Nachbarinnen in Wien" habe im Vorjahr zehn Prozent weniger Förderung erhalten. "Hier wird bei einem Angebot gespart, das Probleme lösen könnte, bevor sie entstehen", kritisierte Malle.

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Gewaltschutz und Mindestsicherung

Die Forderung der Grünen im Detail:

Die Grünen wollen mehrjährige, an die Inflation angepasste Förderungen für Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Auch die Awareness-Teams sollen über 2026 hinaus finanziert werden.

Mindestsicherung für Gewaltopfer sichern: Laut Malle geraten Frauen nach dem Auszug aus einer Gewaltbeziehung teils unter Sozialbetrugsverdacht. Der Bezug werde dann sechs Monate gesperrt, obwohl sich der Verdacht in vielen Fälle nicht bestätige. "Frauen stehen dann vor der Entscheidung: Gewaltbeziehung oder Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz", warnte sie. Die Grünen fordern schnellere Verfahren und eine vorläufige finanzielle Absicherung.

Kinderbetreuung und Gehälter

Frauen würden weiterhin den Großteil der unbezahlten Betreuungsarbeit übernehmen, kritisierte Malle. In städtischen Kindergärten gebe es vier Wochen Urlaub pro Betriebsjahr. Die Grünen verlangen flexiblere Betreuungsangebote und mehr Ferienbetreuung.

Laut Malle lag der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen bei Wiener Stadtbediensteten 2025 bei 9,9 Prozent. Obwohl fast 62 Prozent der Beschäftigten Frauen seien, würden Männer 67 Prozent der Magistratsabteilungen leiten. Die Grünen fordern klare Auskunftsrechte und transparente Gehaltsvergleiche.

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Stadtbudget und Frauengesundheit

Politische Entscheidungen sollen bereits im Vorfeld auf ihre Auswirkungen auf Frauen geprüft werden. Dabei soll stärker berücksichtigt werden, wem öffentliche Ausgaben zugutekommen.

Grünen-Chefin Pühringer fordert mehr gynäkologische Kassenordinationen und einen besseren Zugang zur Frauengesundheit. Zum Abschluss richtete sie einen Appell an die Stadtregierung: "Eine Stadt bleibt nicht automatisch 'Stadt der Frauen'."