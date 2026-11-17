i (v.l.) Oliver Fritz (WIFO), Stadträtin Barbara Novak (SPÖ), Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Gemeinderat Markus Ornig (Neos), Michael Krön (ORF) und Norbert Kettner (Wien Tourismus) Helmut Graf Budget bei 22 Millionen 20 Millionen Euro: ESC kostet Wien weniger als erwartet Der ESC wird für die Stadt "billiger" als ursprünglich angenommen: Statt der budgetierten 22,6 Millionen Euro, werden es unter 20 Millionen Euro sein. Von Christine Ziechert 17.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Eurovision Song Contest (ESC) verwandelte Wien im Mai 2026 in eine riesige Partyzone. Tausende Fans aus aller Welt reisten an, die Wiener Stadthalle wurde zur internationalen Musikbühne. Jetzt liegt eine erste wirtschaftliche Bilanz vor.

Laut einer neuen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO brachte das Mega-Event österreichweit eine Bruttowertschöpfung von 77,2 Millionen Euro. Davon entfielen 59 Millionen Euro allein auf Wien.

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Endabrechnung der Kosten noch nicht da

Insgesamt gaben Besucher und Veranstalter rund 97,4 Millionen Euro aus. Dazu kommen 32,6 Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Allerdings flossen davon lediglich 6,6 Millionen Euro an Länder und Gemeinden.

Wie viel der ESC die Stadt Wien tatsächlich gekostet hat, steht noch nicht endgültig fest. Ursprünglich waren 22,6 Millionen Euro budgetiert worden. Wie Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) bei der Präsentation der WIFO-Studie erklärte, liegt mittlerweile eine Zwischenabrechnung vor.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Rund 58.000 ESC-Fans reisten extra an

Fest steht laut Novak aber schon jetzt, dass der ESC deutlich günstiger ausgefallen sein dürfte als ursprünglich geplant. Die Kosten würden "sicher unter 20 Millionen Euro bleiben", erklärte die Stadträtin. Wie hoch die endgültige Belastung für das Wiener Stadtbudget tatsächlich ausfällt, wird sich erst nach der Endabrechnung zeigen.

Fix ist: Insgesamt 57.917 Personen mit ESC-Ticket reisten eigens nach Wien. Knapp 70 Prozent davon kamen aus dem Ausland. Die ESC-Gäste verbrachten insgesamt rund 144.900 Nächte in Wiener Beherbergungsbetrieben – das entspricht 7,7 Prozent aller Nächtigungen im Mai.

Hintergrundgespräch mit Bürgermeister Michael Ludwig (M.) und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (l.) Helmut Graf

Schwache Hotelauslastung im Mai

Besonders interessant ist die Hotel-Auslastung: Obwohl der Song Contest zehntausende internationale Gäste anlockte, lag diese in der ESC-Woche trotz einer Aufstockung um 4.000 Betten nur bei 80 Prozent. Im gesamten Mai sogar nur bei 57 Prozent. Allerdings verbrachten ESC-Besucher durchschnittlich 3,9 Nächte in Wien – etwa doppelt so lange wie prognostiziert.

In den Wochen davor und danach lag die Auslastung hingegen überwiegend über dem Vorjahresniveau. Wien-Tourismus-Chef und ESC-Koordinator Norbert Kettner sieht vor allem in der weltweiten Aufmerksamkeit einen langfristigen Gewinn für die Bundeshauptstadt: "Entscheidend ist nicht nur, wie viele Gäste kommen, sondern welches Bild der Stadt weltweit bleibt und wie daraus künftige Reisen entstehen. Darin liegt die strategische Stärke solcher Ereignisse."

Gastronomie und Hotels profitierten

Auch Vizebürgermeisterin Novak sieht in der Austragung einen Erfolg: "Der Eurovision Song Contest hat für Wien einen nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen – viel stärker, als wir es erwartet hätten. Er hat Gäste nach Wien gebracht, wirtschaftliche Kreisläufe in Gang gesetzt und wichtige Impulse für Tourismus, Gastronomie, Handel, Verkehr sowie die Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft ausgelöst."

Zu den größten wirtschaftlichen Gewinnern zählten Hotels, Restaurants und Gastronomiebetriebe. In diesem Bereich entstanden laut Studie 13,9 Millionen Euro an Bruttowertschöpfung. Weitere 10,8 Millionen Euro entfielen auf wirtschaftliche Dienstleistungen, darunter Sicherheitsdienste und Veranstaltungsorganisation. Der Verkehrssektor profitierte mit 6,8 Millionen Euro.

Wien plante 22,6 Millionen Euro für den ESC ein

Auch der Arbeitsmarkt erhielt einen kurzfristigen Impuls: Rund 990 Beschäftigungsverhältnisse (800 Vollzeitäquivalente) standen laut WIFO mit dem Song Contest in Zusammenhang. Neue dauerhafte Arbeitsplätze waren das allerdings nicht. Vieles wurde durch bestehendes Personal, Überstunden und befristete Beschäftigungen abgedeckt.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht die Erwartungen der Stadt an den ESC jedenfalls "weit übertroffen": "Unser Ziel war es, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt anzukurbeln und mit dem ESC für weltweite Schlagzeilen zu sorgen. Wir erwarten uns zudem vom heurigen ESC einen Schub für die Zukunft", erklärt der Stadtchef.

ESC-Organisatoren gaben 54,7 Millionen aus

Die neue WIFO-Studie zeigt, dass die ausrichtenden Organisationen insgesamt 54,7 Millionen Euro ausgaben. Nach Abzug von Einnahmen aus Ticketverkäufen, Werbung und Sponsoring mussten 35,7 Millionen Euro aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Nicht berücksichtigt wurden allerdings die wirtschaftlichen Folgen abgesagter Veranstaltungen: So wurden in der Wiener Stadthalle fünf Konzerte gecancelt, drei weitere Konzerte und eine Messe mussten verschoben werden. Das WIFO betont deshalb, dass die errechnete Wertschöpfung keine Rendite für das Stadtbudget darstellt.

Langfristiger Effekt auf Tourismus

Langfristig könnte sich der Song Contest für Wien auszahlen. Das WIFO untersuchte auch die touristischen Auswirkungen der Austragung im Jahr 2015. Demnach verzeichnete Wien zwischen 2015 und 2017 insgesamt rund 1,7 Millionen zusätzliche Nächtigungen gegenüber einem statistisch berechneten Vergleichsszenario ohne ESC. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 4,8 Prozent. Ob der ESC 2026 einen ähnlichen Effekt auslösen wird, ist allerdings noch offen.