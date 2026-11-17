i Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP): "Gezielte Qualifizierungsangebote, gute Rahmenbedingungen und eine aktive Arbeitsmarktpolitik" Denise Auer Neue AMS-Zahlen Jobmarkt unter Druck: Diese Branchen stellen jetzt ein Besonders Gastronomie, Service und Gesundheitswesen sorgen für einen kräftigen Beschäftigungszuwachs in Wien. Bei Medien und Handel sieht's anders aus Von Thomas Peterthalner 17.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für den Wiener Arbeitsmarkt! Gleich mehrere Branchen verzeichnen einen deutlichen Beschäftigungszuwachs. Besonders erfreulich entwickeln sich die Gastronomie, der Dienstleistungsbereich sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff).

Mehr Gastro-Jobs

Ein besonders kräftiges Plus gibt es in der Beherbergung und Gastronomie. Hier stieg die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahres um 2.215 Personen beziehungsweise 4,1 Prozent auf insgesamt 56.391. Der Großteil der neuen Arbeitsplätze entstand dabei in der Gastronomie.

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Service und Gesundheit

Ebenfalls stark wächst der Bereich der sonstigen Dienstleistungen. Hier kamen 1.964 Beschäftigte dazu, ein Plus von 7 Prozent. Insgesamt arbeiten in diesem Bereich nun 30.132 Menschen. Dazu zählen unter anderem Frisör- und Kosmetiksalons, Wäschereien, Reinigungsbetriebe sowie Reparaturdienste.

Auch das Gesundheits- und Sozialwesen erweist sich als wichtiger Beschäftigungsmotor. Mit 1.513 zusätzlichen Beschäftigten verzeichnet die Branche ein Plus von 2 Prozent. Insgesamt sind dort mittlerweile 78.019 Menschen beschäftigt.

Tausende Jobs im Handel weg

Allerdings zeigt sich der positive Trend nicht in allen Wirtschaftsbereichen. Im Handel sank die Zahl der Beschäftigten um 1.666 Personen beziehungsweise 1,5 Prozent auf 108.921. Besonders betroffen war der Großhandel.

Medien im Minus

Auch im Verlagswesen sowie in der Rundfunk- und Medienproduktion gab es Rückgänge. Dort verringerte sich die Beschäftigung um 964 Personen beziehungsweise 6,7 Prozent auf insgesamt 13.370.

Plus bei älteren Beschäftigten

Bei den unter 25-Jährigen ging die Beschäftigung im Vergleich zu Oktober 2025 um 1.228 Personen beziehungsweise 1,4 Prozent auf 88.175 zurück. Eine Steigerung von einem Prozent gab es bei älteren Arbeitnehmern über 50 Jahren, bei Beschäftigten über 60 Jahren gab es sogar eine Steigerung der Beschäftigungszahlen um über 10 Prozent.

"Unser Ziel ist es, diese Entwicklung weiter zu stärken, Frauen gute berufliche Perspektiven zu eröffnen und allen Wienerinnen und Wienern faire Chancen am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dafür braucht es gezielte Qualifizierungsangebote, gute Rahmenbedingungen und eine aktive Arbeitsmarktpolitik", so Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP).

Bis zu 5.000 Euro für neue Karrierechancen

"Die Beschäftigungsentwicklung zeigt, wie unterschiedlich sich die Wiener Branchen derzeit entwickeln", erklärt waff-Geschäftsführer Marko Miloradović. Während insbesondere die Gastronomie, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie verschiedene Dienstleistungsbereiche zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, stehen andere Branchen unter Druck.

Umso wichtiger seien gezielte Aus- und Weiterbildungen, um neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Dabei gibt es auch finanzielle Unterstützung: Der waff fördert Menschen, die einen Ausbildungsabschluss nachholen möchten, mit bis zu 5.000 Euro für entsprechende Kurse.

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Service-Jobs nehmen zu

Die aktuellen Zahlen beziehen sich auf Oktober 2026 im Vergleich zum Oktober 2025. Sie zeigen: Besonders in der Gastronomie, im Gesundheitswesen und bei den Dienstleistungen entstehen in Wien neue berufliche Chancen.