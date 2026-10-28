i Die Maturatermine für 2028/29 wurden fixiert. iStock/Getty Images (Symbolbild) Zentralmatura 2028/29 Neue Matura-Termine – Feiertage ändern Prüfungsplan Die Termine für die Zentralmatura 2028 und 2029 stehen im Entwurf fest. Feiertage sorgen dabei für mehrere Prüfungspausen. Von Heute Politik 28.10.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Latein statt Deutsch zum Auftakt, Feiertage mitten in der Prüfungsphase und längere Pausen: Für die Zentralmatura 2028 und 2029 liegen neue Terminpläne vor. Ein Verordnungsentwurf des Bildungsministeriums zeigt, wann welche Klausuren stattfinden sollen.

Für Maturanten des Jahrgangs 2028 könnte die schriftliche Reifeprüfung bereits am 2. Mai starten. Anders als im kommenden Jahr soll dabei nicht Deutsch, sondern Latein den Auftakt machen.

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Längere Pause zwischen Prüfungen

Die Deutsch-Prüfung ist für den 3. Mai vorgesehen. Danach folgt eine mehrtägige Unterbrechung: Am 4. und 5. Mai sind wegen des oberösterreichischen Landesfeiertags beziehungsweise möglicher schulautonomer Tage keine zentralen Prüfungen geplant.

Erst am 9. Mai geht es mit Englisch weiter. Am 10. Mai steht Italienisch auf dem Programm, am 11. Mai folgt Mathematik und am 12. Mai Französisch. Den Abschluss bilden Griechisch am 15. Mai sowie Spanisch und die Minderheitensprachen Ungarisch, Kroatisch und Slowenisch am 16. Mai.

Wer bei einer schriftlichen Prüfung eine negative Note erhält, hat am 8. und 9. Juni die Möglichkeit zu einer Kompensationsprüfung.

2029 müssen Schüler länger warten

Im darauffolgenden Jahr beginnt die Zentralmatura laut Entwurf erst am 7. Mai. Grund dafür sind die Feiertage am Monatsbeginn: Der 1. Mai fällt 2029 auf einen Dienstag, hinzu kommt der oberösterreichische Landesfeiertag am 4. Mai.

Den Auftakt machen deshalb am 7. Mai Griechisch und die Minderheitensprachen. Am 8. Mai wird Deutsch geprüft, am 9. Mai Englisch. Dann folgt bereits die nächste Pause. Wegen Christi Himmelfahrt am 10. Mai werden die Prüfungen erst am 14. Mai fortgesetzt.

Pfingsten sorgt für weitere Unterbrechung

Nach der Feiertagspause steht 2029 zunächst Mathematik am 14. Mai auf dem Programm. Am 15. Mai folgt Italienisch, am 16. Mai Latein und am 18. Mai Französisch.

Für Schüler, die in Spanisch maturieren, zieht sich die Prüfungsphase besonders lange hin. Wegen der Pfingstfeiertage ist ihre Klausur erst für den 22. Mai vorgesehen. Die Kompensationsprüfungen sollen am 7. und 8. Juni stattfinden.

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So läuft die Zentralmatura 2027

Während die Termine für 2028/29 noch aus einem Verordnungsentwurf stammen, steht der Prüfungsplan für 2027 bereits seit Längerem fest.

Im kommenden Jahr beginnt die Zentralmatura am 5. Mai mit Deutsch. Danach folgen Italienisch am 7. Mai und Mathematik am 10. Mai. Am 11. Mai wird Englisch geprüft, am 12. Mai Latein und am 13. Mai Französisch.

Für Spanisch sowie die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch ist der 14. Mai vorgesehen. Anschließend gibt es eine längere Pfingstpause. Die letzte schriftliche Prüfung findet am 21. Mai in Griechisch statt.

Für die Jahrgänge 2028 und 2029 gilt hingegen: Die endgültige Festlegung der Termine steht mit der entsprechenden Verordnung noch aus.