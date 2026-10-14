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Die Proteste in der albanischen Hauptstadt Tirana dauern weiter an. (Symbolbild)
Die Proteste in der albanischen Hauptstadt Tirana dauern weiter an. (Symbolbild)
Reuters
Chaos in Albanien

Proteste eskalieren völlig – Ministerium in Flammen

In Albaniens Hauptstadt Tirana sind Studentenproteste eskaliert. Das Bildungsministerium ging in Flammen auf.
Von Newsdesk Heute
14.10.2026, 17:00
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In der albanischen Hauptstadt Tirana sind Studentenproteste gegen Korruption und Probleme im Bildungssystem völlig eskaliert. Am Mittwoch ging dabei das Bildungsministerium in Flammen auf. Auch eine nahegelegene Bankfiliale wurde von einem Brand erfasst.

Gewalt bei Studentenprotesten in Albanien eskaliert

Tausende Menschen hatten sich am zweiten Protesttag vor dem Ministerium versammelt. Die Situation spitzte sich zu, als einige Demonstranten Ziegelsteine gegen das Gebäude schleuderten, Absperrungen niederrissen und Mülltonnen umwarfen. Die Polizei rückte mit Wasserwerfern und Tränengas an, um die Menge aufzulösen. Laut einem Reuters-Augenzeugen brannte auch eine Filiale der Raiffeisen Bank in der Nähe.

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Regierung verurteilt Gewalt

Die stellvertretende Regierungschefin Albana Kociu kritisierte die Ausschreitungen scharf. Auf Facebook betonte sie, dass Demonstrationen zwar ein legitimes Recht seien, Gewalt und Zerstörung jedoch nicht gerechtfertigt werden könnten. Sie forderte die Studenten auf, sich klar von Vandalismus abzugrenzen.

Bereits seit Mai gehen Studenten gegen die Zustände an den Universitäten auf die Straße. Sie beklagen hohe Ausbildungskosten, fehlende finanzielle Hilfen und schlechte Jobchancen nach dem Studium.

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Die jüngsten Ausschreitungen markieren den bisherigen Höhepunkt der Protestbewegung. Für die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama wächst damit der politische Druck.

red, 14.10.2026, 17:00
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