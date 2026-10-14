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Bei einem Arzttermin im deutschen Essen haben zwei Maskierte einen Häftling befreit. (Symbolbild)
Bei einem Arzttermin im deutschen Essen haben zwei Maskierte einen Häftling befreit. (Symbolbild)
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Bei Arzttermin in Deutschland

Beamte gefesselt! Maskierte befreien Häftling

Bei einem Arzttermin im deutschen Essen haben zwei Maskierte einen Häftling befreit. Die Justizbeamten wurden gefesselt. Eine Fahndung läuft.
Von Newsdesk Heute
14.10.2026, 15:14
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Spektakuläre Flucht mitten in Essen! Ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Essen ist am Mittwoch während eines Arzttermins entkommen. Zwei bislang unbekannte Männer sollen ihm dabei geholfen haben. Die Polizei fahndet nun mit einem Großaufgebot nach den drei Flüchtigen.

Der Gefangene befand sich gegen 12.44 Uhr in Begleitung der Polizei in einer Arztpraxis am Kennedyplatz. Dort sollen ihn die beiden Männer befreit haben. Wie genau ihnen das gelang, ist derzeit noch unklar, wie Radio Essen berichtet.

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Polizei warnt vor möglichen Waffen

Seit dem Vorfall fehlt von dem Trio jede Spur. Zahlreiche Polizeikräfte sind im Einsatz, um die Männer aufzuspüren. Dabei hoffen die Ermittler auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

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Besonders brisant: Laut einer Polizeisprecherin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Flüchtigen bewaffnet sind. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

red, 14.10.2026, 15:14
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