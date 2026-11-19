i Das Porträt von Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka soll bis spätestens Ende Jänner im Parlament hängen. APA-Images / APA / ROLAND SCHLAGER Spätestens Ende Jänner 30.000-Euro-Bild! Termin für Sobotka-Porträt steht Ex-Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kehrt ins Parlament zurück – als Porträt. Es soll bis spätestens Ende Jänner aufgehängt werden. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stolze 30.000 Euro kostete das Porträt des ehemaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), nun dürfte es bald im Hohen Haus hängen. Erst in der letzten Oktober-Woche hatte der von Sobotka ausgewählte Künstler Erwin Wurm den Vertrag dazu unterschrieben – "Heute" berichtete.

Dieser wurde nun veröffentlicht, wie die APA berichtet. Demnach ist Wurm dazu verpflichtet das Porträt binnen drei Monaten zu übergeben. Heißt: Spätestens Ende Jänner könnte Sobotka in Bild-Form ins Parlament zurückkehren. Die Kosten für den 144 x 114 Zentimeter-großen "C-Print on Debond" zahlt der Steuerzahler. Im Fall von Sobotka wurde der maximale Kostenrahmen ausgenützt.

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In der Geschichte gab es allerdings schon billigere Werke. So kostete der Fotosiebdruck von der verstorbenen Parlamentschefin Barbara Prammer (SPÖ) 20.000 Euro. Noch billiger war das Porträt von Andreas Khol (ÖVP). Hierfür gab das Parlament 12.000 Euro aus.

"Zwischen Demut und Selbstironie"

Noch offen bleibt, welches Bild von Sobotka aufgehängt wird. Bei einem bereits absolvierten Fotoshooting seien vier Sujets entstanden, berichtete das Magazin "News". Sie sollen den Ex-Nationalratspräsidenten "zwischen Demut und Selbstironie" darstellen. Für welches Werk sich Wurm schlussendlich entscheidet, bleibt abzuwarten.

Fix ist hingegen bereits, wo das Porträt hängen wird. Es soll die erste die Galerie neben dem Plenarsaal abschließen. Grund dafür ist, dass kein weiterer Platz vorhanden ist. Auf APA-Anfrage hieß es aus dem Parlament, dass man über die Art der Erweiterung entscheiden werde, wenn ein nächstes Porträt an der Reihe ist.

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Sobotka ist Fan von Wurm

Keine Überraschung ist auch, dass sich Sobotka für Wurm als Künstler entschieden hat. Während seiner Amtszeit als Nationalratspräsident wollte er Werke des Wurms prominent im Parlament platzieren. Kurz vor seinem Abschied ließ Sobotka schließlich zwei Wurm-Skulpturen für das Parlament anschaffen.

Die Werke "Gate" und "Holding Up" wurden ausgerechnet an seinem vorletzten Arbeitstag geliefert und im Oberen Vestibül beim Eingang zur Säulenhalle aufgestellt. Die Anschaffung sorgte für heftige Kritik. Sobotkas Nachfolger Walter Rosenkranz (FPÖ) ließ die Anschaffung schließlich prüfen. Wurm kam ihm zuvor, löste die im Vertrag festgehaltene Rückkaufklausel aus. Im Juni 2025 wurde der Kauf auf Grundlage einer vereinbarten Rückkaufklausel rückabgewickelt. Die beiden Skulpturen gingen an Wurm zurück.