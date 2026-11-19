i Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig will den Dialog mit dem Publikum ausweiten. APA-Images / First Look / Thomas Ramstorfer Allianz mit Publikum Neuer ORF-Chef stellt brisante Frage zu Österreich ORF-Neo-Chef Clemens Pig will das Publikum zurückgewinnen. Dafür kündigte er Maßnahmen an. Der Dialog mit den Zuschauern soll ausgeweitet werden. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab dem Jahreswechsel wird Clemens Pig den ORF führen. Am Donnerstag stellte er sich erstmals in einer Sitzung dem ORF-Publikumsrat vor. Dabei stellte der designierte Generaldirektor eine kritische Frage in den Raum und beschwor eine Allianz mit dem Publikum.

Kürzlich gingen in Prag nämlich 400.000 Menschen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf die Straße. Pig stellte die Frage, ob dies auch in Österreich der Fall wäre. Ihm zufolge sei "die beste Lebensversicherung für den ORF" eine Allianz mit dem Publikum, berichtet die APA. Demnach reiche das bloße Senden eines Programms nicht aus, vielmehr müsse man "die Liebe zu den Menschen entdecken".

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So will Pig Publikum überzeugen

Dafür soll es ab Jänner eine neue Direktion für Audience und Plattformen geben. Darüber solle der Dialog mit dem Publikum ausgeweitet werden. Zudem habe Pig bereits Gespräche mit unterschiedlichsten Gruppen in Österreich gesucht. Seine Schlussfolgerung daraus sei, dass die Lauten in den sozialen Medien oft das Kommando übernehmen würden. Dennoch habe man weiterhin eine starke Beziehung zu den Zusehern.

Der künftige Chef setzt sich zum Ziel, dass man "ein ORF für alle" wird. Das Publikum müsse sich im Programm wiederfinden. So sollen auch Jüngere und Menschen, die sich von traditionellen Medien, der Wissenschaft und der Politik abgewendet haben, wieder ins Boot geholt werden. Die Menschen sollen erkennen, "weshalb sie Haushaltsabgabe zahlen". Dies könne nur mit einem entsprechenden Programm erreicht werden.

Verunsicherungen bei Belegschaft

Aber auch die Verunsicherung innerhalb der eigenen Belegschaft machte Pig zum Thema. Diese habe er im Zuge seiner Tour durch den ORF und seine Landesstudios, die weitgehend abgeschlossen sei, verspürt. Gleichzeitig wurde betont, dass es auch eine große Erwartungshaltung und Handlungsbereitschaft gebe.

Der ORF sieht sich auch mit Einsparungen konfrontiert. So sieht der Finanzplan für 2027 aufgrund der vom Gesetzgeber kurzfristig gestrichenen Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag in Höhe von 93 Millionen Euro pro Jahr ein deutliches Minus vor.

Des Weiteren steht bis einschließlich 2029 der Abbau von 350 bis 380 Vollzeitäquivalenten bevor. Laut Pig soll im ersten Quartal 2027 ein Kassensturz folgen. Im Zuge dessen will der designierte ORF-General viel kommunizieren und rasch für Klarheit sorgen.

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Redaktionsrat spricht von "letzter Chance"

Weniger entspannt zeigte sich am Donnerstag der ORF-Redaktionsrat. In einer Aussendung sprach man gar von der "letzten Chance für den ORF". Demnach sei man angesichts der prekären Lage alarmiert und gestand auch Fehler ein. So habe man den Menschen "zu wenig erklärt, was der ORF für 50 Cent pro Tag alles leiste". Als Punkte wurden "verlässliche Nachrichten aus Österreich und aus aller Welt, Kultur, Wissenschaft, Sport und Unterhaltung in Fernsehen, Radio und Internet" angegeben.

Des Weiteren betonte man, dass die von der Regierung auferlegten Sparmaßnahmen auch Auswirkungen auf das Programm haben werden. Zugleich stellte der Redaktionsrat klar, dass die Streichung der 93 Millionen Euro einen Verstoß gegen das Europäische Medienfreiheitsgesetz darstellen würde. Diesbezüglich hatte die scheidende ORF-Chefin Ingrid Thurnher bereits eine Verfassungsklage angekündigt. Der Redaktionsrat bekundete seine Unterstützung zur Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten.