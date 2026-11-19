i In Tamsweg im Salzburger Lungau schneit es kräftig. zVg Dicke Flocken Wintereinbruch ist da – hier wird Österreich jetzt weiß Im Westen Österreichs erlebt man am Donnerstag einen Wintereinbruch. Im Salzburger Lungau schneit es dicke Flocken. Von Michael Rauhofer-Redl 19.11.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter ist da! Im Salzburger Lungau fallen am Donnerstag Schneeflocken vom Himmel. Die Region im Süden Salzburgs zeigt sich zunehmend winterlich. Für viele Bewohner ist das ein erster Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit, wie ein "Heute" zugespieltes Video zeigt.

Der Winter ist da! Im Salzburger Lungau fallen am Donnerstag (19. November) Schneeflocken vom Himmel. Die Region im Süden Salzburgs zeigt sich zunehmend winterlich. Für viele Bewohner ist das ein erster Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit.

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Schnee sorgt für Winterstimmung

Gerade im Lungau ist Schnee im November keine Seltenheit. Die hoch gelegene Region zählt zu den kälteren Gegenden Österreichs. Wenn die Temperaturen tief genug sinken, kann sich die Landschaft rasch in ein weißes Winterparadies verwandeln.

Für Autofahrer heißt es jetzt allerdings aufpassen: Bei Schneefall können die Straßen rutschig werden. Besonders auf höher gelegenen Strecken ist Vorsicht geboten.

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Winter steht vor der Tür

Bis zum meteorologischen Winterbeginn am 1. Dezember dauert es zwar noch einige Tage, im Salzburger Lungau gibt der Winter aber bereits ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

Ob der Schnee auch länger liegen bleibt, hängt von der weiteren Temperaturentwicklung ab. Eines steht jedenfalls fest: Im Lungau ist die kalte Jahreszeit bereits deutlich zu spüren.