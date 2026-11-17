i Starke Winde und Schneefall werden Thema. iStock Sturm, Regen, Schnee Wetter-Umschwung! Jetzt wird es richtig ungemütlich Österreich stehen ungemütliche Tage bevor! Mehrere Tiefs bringen Regen, stürmische Böen und Schnee im Bergland. Dazwischen wird es überraschend mild. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 15:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich muss sich in den kommenden Tagen auf turbulentes Herbstwetter einstellen. Gleich mehrere Tiefdruckgebiete ziehen über Mitteleuropa und bringen Regen, kräftigen Wind und stellenweise sogar Gewitter. Besonders an der Alpennordseite wird es ungemütlich. Gleichzeitig steigen die Temperaturen regional auf ungewöhnlich milde 16 Grad.

Wie aus dem aktuellen Warnlagebericht der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) hervorgeht, bestimmt eine ausgeprägte Westströmung bis Freitag das Wettergeschehen. Auch am Wochenende bleibt die Wetterlage zweigeteilt: Während der Norden immer wieder nass wird, zeigt sich im Süden häufiger die Sonne.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stürmische Böen am Mittwoch

Bereits in der Nacht auf Mittwoch zieht von Westen neuer Regen auf. Besonders in Oberösterreich sind am Morgen auch kräftigere Schauer mit Blitz und Donner möglich. Schnee fällt meist erst oberhalb von 1.500 bis 1.800 Metern.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Am Mittwoch selbst geht es wechselhaft weiter. Von Vorarlberg bis Oberösterreich ziehen immer wieder Regenschauer durch, während sich im Osten und Süden längere sonnige Abschnitte ausgehen. Dazu frischt der Westwind ordentlich auf: Vor allem an der Alpennordseite und im Wiener Becken sind stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen milde 7 bis 16 Grad.

Nächste Regenfront rollt heran

Am Donnerstag beginnt der Tag in der Osthälfte noch stellenweise sonnig. Doch die nächste Wetterfront lässt nicht lange auf sich warten. Von Westen und Südwesten breiten sich dichte Wolken und Regen aus.

Am Nachmittag verlagert sich der Regenschwerpunkt in den Süden und Südosten, wo es vorübergehend auch kräftig regnen kann. Im Nordosten bleibt es dagegen überwiegend trocken. Der Wind schwächt sich etwas ab, weht nördlich der Alpen aber weiterhin lebhaft bis kräftig. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 14 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Schnee sinkt Richtung 1.000 Meter

Auch am Freitag ist keine nachhaltige Wetterberuhigung in Sicht. Entlang und nördlich der Alpen dominieren Wolken und Regenschauer. Im Osten und Süden bleibt es dagegen meist trocken, längere sonnige Phasen sind vor allem zwischen Osttirol und dem Südburgenland möglich.

Die Schneefallgrenze liegt zunächst meist um 1.500 Meter, im Oberen Mühlviertel kann es zeitweise sogar bis auf 1.000 Meter herab schneien. Am Abend sinkt sie im Westen allmählich gegen 1.300 Meter. Dazu bleibt der Westwind kräftig. Die Temperaturen erreichen 5 bis 13 Grad.

So wird das Wochenende

Am Samstag setzt sich die Zweiteilung fort. Während von Osttirol bis ins Südburgenland nach Nebelauflösung zeitweise die Sonne scheint, bleibt es entlang und nördlich des Alpenhauptkamms überwiegend bewölkt und nass.

In den Nordalpen fällt Schnee meist oberhalb von 1.100 bis 1.300 Metern. Der lebhafte Westwind hält an, die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 13 Grad. Ein stabiles Hochdruckgebiet ist damit vorerst nicht in Sicht.