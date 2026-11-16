i In Österreich fällt zum Wochenstart wieder Schnee. istock Winter meldet sich zurück Schnee im Anmarsch! Hier wird Österreich jetzt weiß In Österreich fällt zum Wochenstart wieder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1.300 Meter. Die Prognose im Detail. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich muss sich auf einen wechselhaften Wochenstart einstellen. Während im Westen und Norden Regenschauer durchziehen, bleibt es im Süden zeitweise sonnig. In höheren Lagen kann auch Schnee fallen.

Vor allem an der Alpennordseite und im Norden sorgen dichte Wolken immer wieder für Niederschläge. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 1.300 und 1.700 Metern. Vereinzelt sind auch in anderen Landesteilen kurze Regenschauer möglich, wie aus einer aktuellen Prognose von "GeoSphereAustria" hervorgeht.

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Hier zeigt sich noch die Sonne

Im Osten kann sich der Nebel stellenweise bis über die Mittagsstunden hinaus halten. Freundlicher wird es vor allem im Süden, am Nachmittag sind auch anderswo sonnige Abschnitte möglich.

Dazu weht im Süden und Osten nur schwacher Wind. In den übrigen Regionen frischt der Westwind auf, besonders zwischen Vorarlberg und dem westlichen Niederösterreich. Die Temperaturen erreichen je nach Wind zwischen 5 und 13 Grad.

In der Nacht kommt neuer Regen

Auch in der Nacht bleibt das Wetter unbeständig. Von Westen breiten sich zunehmend dichte Wolken aus, die zeitweise Regen bringen. Südlich der Alpen und teilweise im Osten bleibt es hingegen trocken.

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Bei schwachem bis mäßigem Süd- bis Westwind sinken die Temperaturen auf minus 3 bis plus 7 Grad. Am mildesten bleibt es in Vorarlberg.

Die Prognose im Detail

Am Dienstag regnet es an der Alpennordseite und im Osten von der Früh weg immer wieder, im Tagesverlauf breitet sich zumindest ein wenig Regen auf weite Landesteile aus. Am längsten trocken bleibt es in Osttirol und Oberkärnten, die Sonne zeigt sich aber auch hier höchstens zwischendurch. Am Bodensee und ganz im Südosten weht lebhafter Südwestwind. Meist erreichen die Temperaturen 4 bis 11, im Westen lokal bis zu 14 Grad.

Der Mittwoch verläuft besonders im Westen und Norden weiterhin bewölkt und häufig nass, Schnee ist nur im Hochgebirge ein Thema. Auch im Südosten regnet es ab und zu, von Osttirol über die Mur-Mürz-Furche bis an den Alpenostrand scheint zeitweise die Sonne. An der Alpennordseite und im Osten weht lebhafter, in exponierten Lagen am Alpenrand kräftiger West- bis Südwestwind. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 16 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Donnerstag überwiegen die Wolken und es regnet immer wieder, trockene Abschnitte und kurze sonnige Auflockerungen sind am ehesten im Süden und am Alpenostrand zu erwarten. Der Wind lässt etwas nach, weht aber nördlich der Alpen weiterhin lebhaft aus West bis Südwest. Mit 6 bis 14 Grad bleibt es mild.