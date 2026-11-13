i Zum Wochenende nimmt die Neigung zu Nebel stark zu. (Symbolbild) Getty Images Die Prognose für Österreich Wind, Nebel, Sonne – Wochenende bietet Wetter-Mix Das Wochenende liefert eine große Bandbreite – von Hochnebel über Sonnenschein bis hin zu Wind und Schneefall ist alles dabei. Von Wetter Heute 13.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende bestimmt das Hoch Lennox mit Zentrum über dem Balkan das Wettergeschehen im Ostalpenraum. Dabei streift den äußersten Westen am Sonntag die Warmfront des Tiefs Sylvia mit Kern über der Nordsee. Am Montag streift dessen Kaltfront den äußersten Norden des Landes. Generell stellt sich in der kommenden Woche eine unbeständige und windige, wenn auch milde Westwetterlage ein. Die Aussichten von UBIMET-Experte Martin Templin im Detail.

In der Nacht auf Samstag ziehen im Südosten letzte Wolken rasch ab. Mit der Nordwestanströmung stauen sich jedoch in den Nordalpen einige hochnebelartige Wolken, ansonsten ist es überwiegend klar. Später bilden sich inneralpin sowie an Flüssen und Seen lokal Nebelfelder, generell wird es frostig.

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So wird das Wochenende

Der Samstag beginnt in den Tälern gebietsweise mit Nebel bzw. Hochnebel, auf den Bergen sowie auch im Osten hingegen sonnig. Im Tagesverlauf setzt sich vielerorts die Sonne durch, lediglich in schattigen Lagen oder im oberösterreichischen Seengebiet hält sich der Hochnebel stellenweise zäh. Der Wind weht mäßig aus südlichen Richtungen, gegen Abend frischt im Osten lebhafter Südostwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 10 Grad.

Am Sonntag hält sich in den Niederungen anfangs gebietsweise Nebel. Die meisten Nebelfelder lösen sich tagsüber auf. Vom Waldviertel bis in die Südoststeiermark bleiben diese hartnäckiger. Ansonsten überwiegt ein Mix aus Sonne und einigen Wolkenfeldern. Der Wind weht vor allem im Osten lebhaft bis kräftig aus Südost, in den Nordalpen wird es gegen Abend zunehmend föhnig. Je nach Nebel, Sonne und Föhn steigen die Temperaturen auf 4 bis 14 Grad.

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Neue Woche startet mit dichten Wolken

Der Montag bringt von Westen her dichte Wolken, dabei fällt von Vorarlberg bis in den Süden voranschreitend zeitweise etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt im Hochgebirge. Zwischendurch sind auch Auflockerungen mit dabei. Im Osten hält sich teils zäher Nebel und Hochnebel. Der Wind weht zunächst mäßig aus Süd, dreht im Tagesverlauf auf West und frischt nördlich der Alpen lebhaft auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 14 Grad.

Am Dienstag regnet es über den Tag verteilt immer wieder, besonders an der föhnigen Alpennordseite lässt sich dazwischen aber ab und zu die Sonne blicken. Mit Nebel ist nur stellenweise zu rechnen, am ehesten in den südlichen Becken. Der Süd- bis Südwestwind frischt gebietsweise lebhaft, in prädestinierten Föhnlagen auch kräftig auf und mit 7 bis 14 Grad bleibt es mild.