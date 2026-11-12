i Hochwasser-Einsatz im Triestingtal (Archivfoto) Thomas Lenger Enorme Wassermengen kommen Regenwarnung in Österreich – hier ist Vorsicht geboten Ein Italientief und eine Kaltfront bringen Österreich am Donnerstag viel Regen. Besonders im Süden drohen in der Nacht kräftige Niederschläge. Von Wetter Heute 12.11.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht ein nasser Wetterumschwung bevor! Ein Italientief aus dem Süden und eine Kaltfront aus dem Norden nehmen das Land am Donnerstag (12. November) in die Zange. Bereits ab Mittag breitet sich Regen aus, in der Nacht auf Freitag wird es besonders im Süden richtig ungemütlich. Die Unwetterzentrale UWZ warnt vor regional größeren Regenmengen.

Der Donnerstag beginnt laut den Wetterexperten von UBIMET in den Niederungen verbreitet mit Nebel oder Hochnebel. In den Nordalpen und im oberen Waldviertel zeigt sich zunächst noch die Sonne. Doch damit ist bald Schluss: Von Südwesten ziehen immer dichtere Wolken auf.

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Hier fällt besonders viel Regen

Ab Mittag setzt von Vorarlberg bis in die Weststeiermark Regen ein, der sich bis zum Abend auf weite Teile Österreichs ausbreitet. Besonders aufmerksam sollten die Menschen im Süden sein. Von den Karawanken bis ins Südburgenland sind laut UWZ regional größere Regenmengen zu erwarten.

In der Nacht auf Freitag intensivieren sich die Niederschläge im Süden nochmals. Die UWZ hat dazu bereits eine Regenwarnkarte veröffentlicht. An der Alpensüdseite von Kärnten über die Steiermark und das Burgenland gilt demnach bereits Warnstufe Orange, für die angrenzenden Gebiete (und auch in Wien) eine Vorwarnung.

Jetzt kommt auch noch Schnee dazu

Auch der Freitag bringt zunächst keine Entwarnung. In der Früh regnet es vielerorts, gleichzeitig gehen die Temperaturen spürbar zurück. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 900 Meter. Auch im äußersten Süden fällt sie im Tagesverlauf allmählich auf rund 900 Meter.

Dazu frischt der Nordwestwind kräftig auf. Besonders im Osten und in den Nordföhnregionen wird es windig, am Alpenostrand sind sogar stürmische Böen möglich.

Immerhin: Von Norden her lässt der Regen im Tagesverlauf rasch nach. Am Nachmittag zeigt sich besonders zwischen dem Bodensee und dem Innviertel wieder die Sonne. Im äußersten Süden und Südosten bleibt es hingegen bis in den frühen Nachmittag hinein trüb und nass.

Am Wochenende folgt die Wetterwende

Nach dem turbulenten Wetter am Donnerstag und Freitag ist am Wochenende endlich Besserung in Sicht. Ein Hochdruckgebiet macht sich bemerkbar und sorgt am Samstag vielerorts für freundlicheres Wetter.

Zunächst halten sich in manchen Tälern noch hochnebelartige Restwolken, auf den Bergen und im Osten scheint dagegen bereits die Sonne. Im Tagesverlauf lockert es verbreitet auf. Nur in ungünstigen Lagen, etwa im oberösterreichischen Seengebiet, kann sich der Hochnebel hartnäckig halten.

Damit ist der Wetterspuk vorerst vorbei: Nach kräftigem Regen und einem deutlichen Temperaturrückgang dürfen sich viele Österreicher am Samstag wieder auf Sonnenschein freuen.