i Der 15. November weckt mit einer alten Bauernregel Hoffnung auf milde Herbsttage – doch mit dem meteorologischen Altweibersommer hat das nur bedingt zu tun. iStock/rusm Altweibersommer im November? So soll das Wetter am Wochenende werden Ein alter Spruch verspricht am 15. November milde Temperaturen. Doch beim Altweibersommer gibt es einen entscheidenden Haken. Von Heute Life 13.11.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein alter Bauernspruch macht Hoffnung auf einen letzten milden Herbsttag: Am 15. November soll der heilige Leopold dem Altweibersommer noch einmal hold sein. Doch wer auf warme Sonnenstunden hofft, könnte eine Überraschung erleben. Denn die überlieferte Wetterregel wird häufig falsch verstanden.

Was der alte Bauernspruch tatsächlich verheißt

Die traditionelle Bauernregel zum 15. November lautet:

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„Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold.“

Der Tag erinnert an den Todestag von Leopold III., dem österreichischen Landespatron.

Für viele klingt der Spruch nach einer letzten Gelegenheit, die Jacke zu Hause zu lassen und die Sonne im Freien zu genießen. Tatsächlich steckt dahinter aber ein Wetterbegriff, der heute deutlich enger definiert wird, als es die alte Bauernweisheit vermuten lässt. Denn was früher als Altweibersommer bezeichnet wurde, entspricht nicht unbedingt dem heutigen meteorologischen Verständnis.

Sonne, aber auch Frost

Die aktuelle Prognose für Sonntag, den 15. November, macht dennoch durchaus Hoffnung auf einen freundlichen Tag. Laut GeoSphere Austria lösen sich viele Nebel- und Hochnebelfelder im Laufe des Vormittags auf. Anschließend überwiegt abseits der Nebelzonen der Sonnenschein. Lediglich entlang der Donau und teilweise im Waldviertel kann es länger trüb bleiben.

Die Temperaturen zeigen allerdings, dass der Herbst bereits deutlich auf Winterkurs ist. In der Früh liegen die Werte zwischen minus 8 und plus 3 Grad. Am Nachmittag werden je nach Region, Nebel und Sonnenschein etwa 3 bis 11 Grad erreicht.

Besonders mild kann es an der föhnigen Alpennordseite werden. Auch im Westen sind freundliche Bedingungen zu erwarten. Im Osten und Südosten kann dagegen der Nebel den Sonnenschein länger ausbremsen.

Bauernregel ist keine verlässliche Wetterprognose

Auch wenn der Spruch zum Leopolditag seit Generationen überliefert wird, sollte man ihn nicht als zuverlässige Vorhersage verstehen. Bauernregeln beruhen auf langjährigen Beobachtungen und regionalen Erfahrungen. Eine wissenschaftlich belastbare Garantie für einen bestimmten Wetterverlauf liefern sie allerdings nicht.

Ein sonniger 15. November bedeutet deshalb keineswegs, dass auch die kommenden Wochen mild bleiben. Gerade im Spätherbst können sich die Wetterverhältnisse rasch ändern.