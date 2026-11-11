i Teilnehmer von Bonusprogrammen geben mehr Geld aus. APA-Images / ChromOrange / Berit Kessler Aufgedeckt! Treueprogramm-Trick: Wer Punkte sammelt, gibt mehr aus Eine Studie zeigt: Kunden mit Bonusprogrammen greifen beim Einkauf tiefer in die Tasche – und fühlen sich dem Geschäft verbundener. Von Heute Life 11.11.2026, 18:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Treueprogramme in Supermärkten und Discountern beeinflussen das Einkaufsverhalten der Kunden stärker als gedacht. Laut einer Studie des Bonusprogramm-Anbieters Hello Again geben Teilnehmer solcher Programme im Schnitt rund 30 Prozent mehr Geld im Handel aus.

Für die Untersuchung wurden über 1.000 Personen in Deutschland befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Konsumenten Geschäfte mit Treueprogrammen als attraktiver und sympathischer wahrnehmen und dort häufiger einkaufen.

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Wie chip.de berichtet, erhöht sich durch Bonusprogramme nicht nur die emotionale Bindung der Kunden, sondern auch die Bereitschaft, Umwege in Kauf zu nehmen, um bei teilnehmenden Händlern einzukaufen.

Sofortige Belohnungen bevorzugt

Besonders gefragt sind dabei Belohnungen, die direkt beim Einkauf eingelöst werden können. Vier von fünf Befragten erwarten laut Studie solche Sofortvorteile, während das längere Sammeln von Punkten an Bedeutung verliert.

Auch digitale Lösungen werden immer wichtiger: Die Mehrheit der Kunden würde eine App oder digitale Karte klassischen Plastikkarten oder Stempelpässen vorziehen.

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Loyalität entsteht durch Alltagstauglichkeit

Hello-Again-Gründer Franz Tretter fasst zusammen: Loyalität entstehe dort, "wo sie ohne Hürden funktioniert und im Alltag einen spürbaren Nutzen bietet". Über die Hälfte der Befragten wählt gezielt Märkte mit Bonusprogramm, 55 Prozent nehmen dafür sogar Umwege in Kauf.