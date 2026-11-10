i Ob ein harter Winter bevorsteht, verrät das Wetter am 11. November nicht. iStock/VYCHEGZHANINA Martini-Wetter Bauernregeln im Check: Nur eine stimmt wirklich Nebel, Sonne, Frost: Zum Martinitag kursieren viele Wetterregeln. Doch nur eine beschreibt einen typischen Wetterablauf im Winter. Von Heute Life 10.11.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 11. November ist Martini. Und damit beginnt für viele auch das große Rätselraten: Wird der Winter eisig oder doch ungewöhnlich mild? Seit Jahrhunderten versuchen Bauernregeln, aus dem Wetter am Martinitag die kommenden Wintermonate vorherzusagen. Doch die überlieferten Sprüche widersprechen einander teilweise gewaltig. Eine Regel hat allerdings einen erstaunlich nachvollziehbaren meteorologischen Hintergrund.

Diese Bauernregel ergibt tatsächlich Sinn

„Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.“

Was zunächst wie ein weiterer alter Wetterspruch klingt, beschreibt tatsächlich einen Wetterablauf, den Meteorologen kennen: Auf einen frühen Kälteeinbruch kann eine deutlich mildere Wetterphase folgen. Strömen anschließend wärmere Luftmassen vom Atlantik nach Mitteleuropa, kann Schnee rasch wieder schmelzen. Statt einer weißen Winterlandschaft bleiben Matsch und Regen zurück.

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Genau diesen Wechsel zwischen früher Kälte und späterem Tauwetter beschreibt die Gänseregel. Sie ist damit keine verlässliche Winterprognose, hat aber einen nachvollziehbaren meteorologischen Kern.

Viele Sprüche, wenig Gewissheit

Rund um den 11. November gibt es zahlreiche überlieferte Wetterweisheiten.

Besonders bekannt sind: "Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält’."

"Wenn an Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind."

"Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein."

"Wolken am Martinitag, der Winter unbeständig werden mag."

"Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein."

Das Problem: Die Sprüche widersprechen sich teilweise. Während Nebel einen milden Winter ankündigen soll, gilt Sonnenschein in einer anderen Regel als Vorbote eisiger Monate.

Meteorologen betrachten solche Langzeitprognosen deshalb mit Vorsicht. Bauernregeln entstanden zu einer Zeit, in der es weder Satelliten noch moderne Wettermodelle gab. Viele Beobachtungen beruhen auf regionalen Erfahrungen und wiederkehrenden Wetterlagen.

Ein Haken steckt auch im Kalender

Bei der Überprüfung alter Bauernregeln gibt es noch eine Besonderheit: die Kalenderreform. Im Jahr 1582 wurde vom julianischen auf den gregorianischen Kalender umgestellt. Dabei entfielen zehn Kalendertage. Zahlreiche Bauernregeln stammen aus einer Zeit vor dieser Reform und könnten sich ursprünglich auf einen anderen Kalendertag bezogen haben.

Das erschwert den statistischen Vergleich zusätzlich. Ein einzelner sonniger oder nebliger Novembertag lässt jedenfalls keine seriöse Aussage über den gesamten Winter zu.

So wird das Wetter in Österreich am Martinitag

Auch der Blick auf die aktuelle Wetterprognose für Österreich zeigt: Mit einem Wintereinbruch ist am Mittwoch, dem 11. November, vorerst nicht zu rechnen.

Laut der aktuellen Prognose präsentiert sich das Wetter österreichweit überwiegend wolkig. Die Temperaturen bewegen sich ungefähr zwischen 3 und 10 Grad. Im Tagesverlauf bleibt es vielerorts trocken, am Abend steigt regional die Wahrscheinlichkeit für Regen. In den Alpen und im Westen sind zeitweise Auflockerungen möglich. In manchen Tälern beginnt der Tag allerdings mit Nebel oder Hochnebel. Auch im Osten bleibt es zunächst überwiegend bewölkt.

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Ein früher Wintereinbruch sieht anders aus. Die Martinsgänse müssten sich heuer also nicht unbedingt aufs Eis wagen.

Weihnachtstauwetter statt weißer Winter?

Das Phänomen hinter der Gänseregel ist auch als Weihnachtstauwetter bekannt. Dabei handelt es sich um eine wiederkehrende milde Wetterphase rund um Weihnachten. Sie kann dafür sorgen, dass eine zuvor vorhandene Schneedecke wieder verschwindet.

Doch selbst diese typische Wettererscheinung lässt sich nicht für jedes Jahr und jede Region garantieren. Außerdem verändern sich die klimatischen Voraussetzungen: Weiße Weihnachten sind in vielen Regionen Mitteleuropas seltener geworden.