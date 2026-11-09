i Hängt im November noch Laub an den Bäumen, könnte Österreich laut alter Bauernregel ein besonders langer Winter bevorstehen. iStock/usm "Hängt das Laub bis November" Bauernregel schlägt Alarm: So wird Österreichs Winter Eine alte Bauernregel verspricht einen langen Winter – und Österreichs aktuelle Prognose macht vorerst wenig Hoffnung. Von Heute Life 09.11.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter lässt offenbar auf sich warten – zumindest, wenn es nach den aktuellen Wetterprognosen für Österreich geht. Noch immer hängen an zahlreichen Bäumen Blätter, obwohl der November bereits begonnen hat. Genau dieses Naturschauspiel könnte einer alten Bauernregel zufolge ein deutliches Warnsignal sein. Sie verspricht nämlich einen langen Winter. Doch müssen sich die Österreicher tatsächlich auf monatelange Kälte einstellen?

Der überlieferte Wetterspruch lautet: "Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein." Eine einfache Beobachtung aus der Natur, die seit Generationen weitergegeben wird. Je länger die Blätter an den Ästen bleiben, desto länger soll demnach auch die kalte Jahreszeit dauern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bauernregel macht Österreichern wenig Hoffnung

Anders als viele andere Bauernregeln braucht dieser Spruch keinen bestimmten Lostag und keinen Heiligen als Orientierung. Vielmehr wird der Zeitpunkt des Laubfalls als vermeintlicher Hinweis auf die bevorstehende Wetterentwicklung gedeutet.

Die Vorstellung dahinter: Bäume reagieren auf Veränderungen in ihrer Umgebung und könnten damit frühzeitig Anzeichen für einen ungewöhnlichen Winter liefern. Bleibt das Laub besonders lange hängen, soll das auf eine lange und möglicherweise strenge Kälteperiode hindeuten.

Ein Blick auf die Bäume könnte die alte Weisheit derzeit durchaus bestätigen. Doch was sagen die Meteorologen?

Österreich-Wetter: Mild statt klirrend kalt

Die aktuelle Prognose von GeoSphere Austria zeichnet für die kommenden Tage zunächst kein Bild eines unmittelbar bevorstehenden Wintereinbruchs. Am Montag (9. November) sind in Österreich verbreitet fünf bis zwölf Grad möglich. Am Dienstag werden stellenweise bis zu 13 Grad erwartet.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es vergleichsweise mild. Regional können die Temperaturen sogar auf 16 bis 17 Grad steigen. Allerdings zeigt sich das Wetter nicht überall von seiner freundlichen Seite: Wolken, Nebel und Regen bestimmen vielerorts das Geschehen. Im Westen und Südwesten sind zeitweise Niederschläge zu erwarten, während sich im Osten zwischendurch die Sonne zeigen kann.

So lüftest du bei wechselhaftem Wetter richtig i ?

Von einer landesweiten Rückkehr eisiger Wintertemperaturen ist in dieser kurzfristigen Prognose vorerst nichts zu erkennen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Winter ausfällt.

Wie viel Wahrheit steckt in der alten Weisheit?

Bauernregeln beruhen vielfach auf jahrhundertelangen Naturbeobachtungen. Sie spiegeln wider, wie Menschen früher versuchten, Wetterentwicklungen ohne moderne Messgeräte und Computer vorherzusagen. Neben dem Verhalten von Tieren dienten auch Pflanzen, Wolkenformationen und bestimmte Kalendertage als Orientierung.

Wissenschaftlich lässt sich aus dem Zeitpunkt des Laubfalls allerdings keine verlässliche Vorhersage für einen kompletten Winter ableiten. Wie lange Blätter an den Bäumen bleiben, hängt unter anderem von der Baumart, den Temperaturen, der Witterung und den Niederschlägen ab.

Auch Meteorologen können die Entwicklung nur begrenzt im Voraus zuverlässig einschätzen. Während kurzfristige Prognosen für die nächsten Tage vergleichsweise präzise sind, werden Aussagen über mehrere Wochen deutlich unsicherer. Eine Vorhersage für die gesamte Wintersaison lässt sich daraus nicht ableiten.