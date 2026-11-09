790 km/h! Student baut schnellste Drohne der Welt

Tomas Salvo, Student an der renommierten Georgia Tech in den USA, hat eine düsengetriebene Drohne entwickelt, die einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt haben soll.
Das Fluggerät namens "Reaper" erreicht nach seinen Angaben unglaubliche 790 km/h.
Technisch setzt die Hochgeschwindigkeits-Drohne auf eine Karbonfaserhülle, ein lasergeschnittenes Innengerüst und einen JetCat-Mikroturbinenmotor mit 250 Newton Schub.
Eine speziell angefertigte, 3D-gedruckte Titandüse verbessert die Flugeigenschaften.
Wie Focus unter Berufung auf das italienische Tech-Portal HD Blog berichtet, wiegt das Fluggerät rund fünf Kilogramm und kann in weniger als 20 Sekunden auf 2.000 Meter steigen.
Bei Höchstgeschwindigkeit fliegt die Drohne etwa vier Minuten lang.
Salvo arbeitet bereits an einer noch schnelleren Version seiner Drohne. Sein nächstes Ziel: die Schallmauer durchbrechen. Dafür winkt der "Boom Prize" mit einem Preisgeld von 800.000 Dollar.
Die Auszeichnung richtet sich an Entwickler, die eine unbemannte Drohne bauen können, die schneller als der Schall fliegt. Für Salvo wäre ein Gewinn nicht nur finanziell lukrativ, sondern auch ein historischer Meilenstein in der Drohnen-Technologie.