i Nebel und Hochnebel prägen am Martinitag das Wetter in vielen Regionen Österreichs – doch ist das wirklich ein Zeichen für das Wetter im Winter? iStock/Eva-Katalin "Trüb und feucht" Wetter-Orakel wagt Prognose für den Winter Am Martinitag zeigt sich Österreich grau und neblig. Doch verrät das Wetter am 11. November wohl, wie der Winter heuer wird? Von Heute Life 11.11.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Himmel grau, die Temperaturen vielerorts wenig einladend: Am 11. November, dem Martinitag, präsentiert sich das Wetter in Österreich von seiner herbstlichen Seite. Besonders in den Niederungen und Beckenlagen halten sich Nebel und Hochnebel. An der Alpennordseite fällt zeitweise Regen, während sich vor allem im Osten und in der Landesmitte zwischendurch auch die Sonne zeigen kann.

Für Wetterbeobachter ist das mehr als nur ein trüber Novembertag. Denn rund um Martini lebt eine jahrhundertealte Bauernregel wieder auf, die dem Wetter am 11. November eine besondere Bedeutung für den kommenden Winter zuschreibt:

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„Ist Martini trüb und feucht, wird gewiss der Winter leicht.“

Dahinter steckt die Vorstellung, dass ein nebliger und feuchter Martinitag einen milden, schneearmen Winter ankündigt. Doch wie viel ist an dieser Wetterweisheit tatsächlich dran?

Österreich-Wetter am 11. November: Nicht überall grau

Die aktuelle Wetterlage zeigt ein durchaus unterschiedliches Bild. Während sich im Süden und Südosten gebietsweise Nebel und Hochnebel halten, ziehen im Norden und entlang der Alpennordseite Wolken und zeitweise Regen durch.

Die Temperaturen liegen am Mittwoch in den meisten Landesteilen zwischen fünf und zehn Grad. Im Westen sind mit föhnigen Einflüssen sogar elf bis 16 Grad möglich. Der Martinitag fällt damit regional durchaus mild aus, von einem einheitlichen Nebelwetter in ganz Österreich kann allerdings keine Rede sein.

Auch die kommenden Tage bringen zunächst keine winterliche Ruhe. Am Donnerstag verdichten sich die Wolken von Südwesten her, im Laufe des Tages breitet sich Regen aus. Am Freitag folgt eine Kaltfront: Die Temperaturen gehen zurück, die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen zeitweise auf etwa 700 bis 1200 Meter.

Ein früher Wintereinbruch ist damit aber ebenso wenig ausgerufen wie ein milder Winter bereits beschlossene Sache.

Diese Martini-Regel macht Angst

Es gibt nämlich auch eine deutlich weniger erfreuliche Bauernregel:

„Hat Martini einen weißen Bart, dann wird der Winter lang und hart.“

Gemeint ist damit vermutlich Raureif, der sich bei niedrigen Temperaturen in den Morgenstunden auf Wiesen und Pflanzen legt. Der Volksglaube deutet diesen weißen Überzug als Warnsignal für einen besonders strengen Winter.

Aus meteorologischer Sicht ist diese Interpretation allerdings nicht haltbar. Raureif entsteht durch die konkreten Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse vor Ort. Daraus lässt sich keine verlässliche Aussage über die Wetterentwicklung der kommenden Monate ableiten.

Die beiden Martini-Regeln widersprechen einander somit sogar: Während Nebel einen milden Winter versprechen soll, gilt Raureif als Vorzeichen für Kälte und Schnee.

Klimawandel verändert die alten Bauernregeln

Die traditionellen Wetterregeln sind keineswegs bedeutungslos. Sie spiegeln die jahrhundertelangen Beobachtungen der Menschen wider, die ihre Landwirtschaft nach den Jahreszeiten und den regionalen Wetterverhältnissen ausrichten mussten.

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Allerdings haben sich die klimatischen Rahmenbedingungen verändert. Der Klimawandel verschiebt Temperaturverhältnisse und saisonale Muster. Was früher in einer bestimmten Region als zuverlässiges Wetterzeichen galt, muss deshalb heute nicht mehr dieselbe Aussagekraft besitzen.

Auch moderne Wettermodelle haben Grenzen: Für die nächsten Tage lassen sich relativ zuverlässige Prognosen erstellen. Jenseits von etwa zehn Tagen geht es zunehmend um längerfristige Trends und Wahrscheinlichkeiten. Eine konkrete Vorhersage für den gesamten Winter ist damit nicht möglich.