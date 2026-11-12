i Der Schnee kehrt nach Österreich zurück! In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1.000 Meter. istock Kälte zieht ins Land Schnee im Anmarsch! Hier wird Österreich jetzt weiß Der Schnee kehrt nach Österreich zurück! In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1.000 Meter. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 19:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Freitag wird es in weiten Teilen Österreichs ungemütlich. Neben kräftigem Regen bringt eine Kaltfront auch deutlich kühlere Luft ins Land. In einigen Regionen könnte es sogar schneien, wie aus einer aktuellen Prognose der "GeosphereAustria" hervorgeht.

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Verantwortlich für das trübe Wetter sind ein Italientief im Süden und eine Kaltfront, die aus Nordwesten heranzieht. Besonders im Süden und Südosten ist mit teils ergiebigem Regen zu rechnen.

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Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 Meter

Mit der einströmenden Kaltluft geht auch die Schneefallgrenze zurück. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten kann diese bis Freitagfrüh auf 1.000 bis 1.500 Meter sinken.

Auch der Wind legt im Laufe der Nacht zu. Während er zunächst noch schwach weht, dreht er zunehmend auf West bis Nordwest und frischt in der zweiten Nachthälfte deutlich auf. Die Temperaturen fallen auf minus 1 bis plus 8 Grad.

Die Prognose im Detail

Der Freitag Vormittag bringt dichte Wolken und verbreitet regnet es. Außerdem sinkt die Schneefallgrenze von Nordwesten allmählich auf Lagen zwischen 1800 und bis 800m Seehöhe. Bis Mittag klingt der Niederschlag aber überall ab und gleichzeitig beginnt es aus Nordwesten aufzulockern und die Sonne zeigt sich, teilweise ist es sogar wolkenlos. Am längsten regnet es noch in Kärnten und in der südlichen Steiermark. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Nordosten auch lebhaft bis stark aus Nordwest. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag startet verbreitet strahlend sonnig, Frühnebel ist nur in wenigen Tälern und Senken zu erwarten und löst sich rasch auf. Danach scheint die Sonne bis zum Abend im ganzen Land ungestört. Meist ist es sogar wolkenlos. Der Wind weht meist nur schwach, im Donauraum zeitweise auch mäßig aus Ost bis Südost. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 10 Grad.

Am Sonntag hält sich in den Niederungen anfangs gebietsweise Nebel. Die meisten Nebelfelder lösen sich tagsüber auf, lokal hartnäckig bleibt das trübe Grau im Waldviertel und im oberösterreichischen Alpenvorland. Darüber zeigen sich meist nur dünne Schleierwolken, es bleibt trocken. Der Wind weht vor allem im Osten lebhaft aus Südost, in den Nordalpen wird es gegen Abend zunehmend föhnig. Je nach Nebel, Sonne und Föhn steigen die Temperaturen auf 4 bis 14 Grad.