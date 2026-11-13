i Grau in Grau – das Wetter am Freitag. UBIMET / foto-webcam.eu Wetter in Österreich Jetzt sinkt auch im Osten die Schneefallgrenze Regen, Sturm und Kälte haben Österreich fest im Griff. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze weiter, sogar im Osten wird es zunehmend winterlich. Von Wetter Heute 13.11.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Grausig! Anders lässt sich das Wetter in Österreich dieser Tage kaum beschreiben. Regen, kräftiger Wind und unangenehme Kälte sorgen für echtes November-Schmuddelwetter. Und jetzt wird es auch in tieferen Lagen zunehmend winterlich. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze weiter ab. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Pünktlich zum Wochenende steht eine Wetter-Wende bevor.

Schnee fällt jetzt bis auf 600 Meter

Der Freitag beginnt in weiten Teilen Österreichs nass und ungemütlich. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf 900 bis 600 Meter. Auch im äußersten Süden und Südosten bleibt es bis in den frühen Nachmittag hinein trüb und regnerisch. Hier fällt die Schneefallgrenze allmählich auf rund 900 Meter.

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Dazu kommt kräftiger Wind: Besonders im Osten und in den Nordföhnregionen bläst der Nordwestwind ordentlich. Am Alpenostrand sind anfangs sogar stürmische Böen möglich.

Immerhin: Von Norden her setzt sich zunehmend trockenes Wetter durch. Am Nachmittag lockern die Wolken vom Bodensee bis ins Innviertel sowie vom Waldviertel bis ins Nordburgenland immer häufiger auf.

Wetter-Wende! Jetzt kommt die Sonne zurück

Nach den ungemütlichen Tagen dürfen sich die Österreicher am Samstag endlich wieder auf freundlicheres Wetter freuen. Ein Hochdruckgebiet übernimmt das Kommando und sorgt für eine deutliche Wetterbesserung.

Der Samstag startet in manchen Tälern noch mit dichten Restwolken und Hochnebel. Auf den Bergen und im Osten zeigt sich hingegen bereits in der Früh die Sonne. Im Laufe des Tages setzt sich vielerorts freundliches Wetter durch.

Die Bilder des Tages i ?

Nur in schattigen Lagen und im oberösterreichischen Seengebiet kann sich der Hochnebel hartnäckig halten. Der Wind weht meist mäßig aus südlichen Richtungen, gegen Abend frischt im Osten lebhafter Südostwind auf.

Sonntag bringt Sonne, aber auch kräftigen Wind

Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite. Zwar halten sich in den Niederungen zunächst einige Nebelfelder, diese lösen sich tagsüber aber größtenteils auf. Hartnäckiger bleibt der Nebel im Waldviertel und im oberösterreichischen Alpenvorland. Sonst erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonnenschein und dünnen Schleierwolken. Ganz ruhig wird es allerdings nicht: Vor allem im Osten weht lebhafter bis kräftiger Südostwind. In den Nordalpen macht sich gegen Abend zunehmend Föhn bemerkbar.

Die Verschnaufpause dauert allerdings nicht lange. Bereits in der kommenden Woche stellt sich die Wetterlage erneut um. Dann übernimmt eine unbeständige und windige Westströmung das Kommando. Immerhin bringt diese auch mildere Luft nach Österreich. Nach Regen, Sturm und Schnee wird es also zumindest wieder etwas wärmer.