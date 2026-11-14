i In Österreich wird es jetzt richtig frostig! Während tagsüber noch die Sonne scheint, sinken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus 7 Grad. istock Jetzt wird es richtig frostig Bis zu minus 7 Grad! Bibber-Kälte erfasst Österreich In Österreich wird es jetzt richtig frostig! Während tagsüber noch die Sonne scheint, sinken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus 7 Grad. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht eine frostige Nacht bevor! Während tagsüber noch vielerorts die Sonne scheint, fallen die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus 7 Grad, wie aus einer aktuellen Prognose der "Geosphere Austria" hervorgeht.

Zunächst zeigt sich das Wetter allerdings von seiner freundlichen Seite. Nach vereinzelten Nebelfeldern und Restwolken in der Früh setzt sich fast überall die Sonne durch. Der Himmel bleibt über weite Strecken sogar wolkenlos. Bei meist schwachem Wind erreichen die Temperaturen 5 bis 10 Grad. Im Donauraum weht zeitweise mäßiger Ost- bis Südostwind.

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Temperaturen stürzen auf minus 7 Grad

In der Nacht wird es dann richtig kalt. Anfangs bleibt der Himmel noch weitgehend klar, später bilden sich in einigen Tälern und Senken Nebelfelder. Aus Südwesten ziehen zudem einzelne Wolken auf.

Während der Wind in den Bergen und am Alpenostrand etwas auffrischt, bleibt es andernorts meist schwach windig. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 7 und plus 2 Grad.

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Die Prognose im Detail

Am Sonntag hält sich in den Niederungen anfangs gebietsweise Nebel. Die meisten Nebelfelder lösen sich tagsüber auf, lokal hartnäckig bleibt das trübe Grau am ehesten im Waldviertel. Von Südwesten her ziehen auch über dem Nebel einige Wolken durch, es bleibt aber meist trocken und zumindest zeitweise sonnig. Der Wind weht vor allem im Osten lebhaft aus Südost, in den Nordalpen wird es gegen Abend zunehmend föhnig. Je nach Nebel, Sonne und Föhn steigen die Temperaturen auf 4 bis 14 Grad.

Der Montag beginnt meist bewölkt, in den inneralpinen Regionen sowie generell nach Osten hin aber meist trocken. In Vorarlberg, im Außerfern sowie vom Brenner bis zu den Karnischen Alpen fällt dagegen von der Früh weg etwas Regen, der sich im Tagesverlauf ausbreitet. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch, am ehesten im westlichen Bergland. Bei mäßigem bis lebhaftem, von Süd auf West drehendem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 7 und 14 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Dienstag regnet es über den Tag verteilt immer wieder, besonders an der föhnigen Alpennordseite lässt sich dazwischen aber ab und zu die Sonne blicken. Mit Nebel ist nur stellenweise zu rechnen, am ehesten in den südlichen Becken. Der Süd- bis Südwestwind frischt gebietsweise lebhaft, in prädestinierten Föhnlagen auch kräftig auf und mit 7 bis 14 Grad bleibt es mild.