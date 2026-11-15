Bis zu 14 Grad – doch die nächste Frostnacht wartet

In Österreich zeigt sich das Wetter am Sonntag von seiner wechselhaften Seite. Während sich in vielen Regionen die Sonne durchsetzt, halten sich in manchen Niederungen zunächst Nebel und Hochnebel. Dazu ziehen immer wieder hohe Wolken durch, die den Sonnenschein zeitweise abschwächen. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein zwischen 4 und 14 Grad.
Der Wind weht überwiegend schwach aus Ost bis Süd. Im Nordosten kann er anfangs auch mäßig bis lebhaft auffrischen.
In der Nacht auf Montag nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Gleichzeitig breiten sich nördlich der Donau und im Osten erneut Nebelfelder aus oder werden dichter. In Tirol und Vorarlberg ist nach Mitternacht leichter Regen möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.600 Metern.
Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken auf minus 4 bis plus 4 Grad.
Der Montag gestaltet sich häufig bewölkt, besonders von Vorarlberg bis ins Innviertel fällt immer wieder etwas Regen. Schnee ist nur oberhalb von 1500 m zu erwarten und selbst dort fallen die Neuschneemengen gering aus. Im Osten bleibt es meist trocken, aber trüb. Die Sonne zeigt sich am ehesten in den inneralpinen Regionen von Tirol bis Salzburg und Kärnten zeitweise. Bei mäßigem bis lebhaftem, von Süd auf West drehendem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 12 Grad.
Am Dienstag regnet es an der Alpennordseite und im Osten von der Früh weg häufig, im Tagesverlauf breitet sich der Regen auf weite Landesteile aus. Am längsten trocken bleibt es in Osttirol und Oberkärnten, die Sonne zeigt sich aber auch hier höchstens zwischendurch. Der Wind weht besonders am Bodensee und entlang der Nordalpen kräftig aus West bis Südwest. Meist erreichen die Temperaturen 5 bis 11, im Westen lokal bis zu 14 Grad.
Der Mittwoch verläuft im östlichen Flachland, in den südlichen Becken und in den inneralpinen Regionen meist trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Im Westen und Norden überwiegen die Wolken und es regnet zeitweise, Schnee fällt nur im Hochgebirge. Besonders an der Alpennordseite und im Osten weht kräftiger, in exponierten Lagen am Alpenrand stürmischer West- bis Südwestwind. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad.