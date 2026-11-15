i Am Sonntag zeigt sich vielerorts die Sonne, in der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus 4 Grad. istock Prognose für Österreich Bis zu 14 Grad – doch die nächste Frostnacht wartet Bis zu 14 Grad sind am Sonntag möglich. Neben Sonne gibt es örtlich Nebel. In der Nacht ziehen Wolken auf, im Westen ist Regen möglich. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Österreich zeigt sich das Wetter am Sonntag von seiner wechselhaften Seite. Während sich in vielen Regionen die Sonne durchsetzt, halten sich in manchen Niederungen zunächst Nebel und Hochnebel. Dazu ziehen immer wieder hohe Wolken durch, die den Sonnenschein zeitweise abschwächen. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein zwischen 4 und 14 Grad.

Der Wind weht überwiegend schwach aus Ost bis Süd. Im Nordosten kann er anfangs auch mäßig bis lebhaft auffrischen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In der Nacht kommt Regen auf

In der Nacht auf Montag nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Gleichzeitig breiten sich nördlich der Donau und im Osten erneut Nebelfelder aus oder werden dichter. In Tirol und Vorarlberg ist nach Mitternacht leichter Regen möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.600 Metern.

Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken auf minus 4 bis plus 4 Grad.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Die Prognose im Detail

Der Montag gestaltet sich häufig bewölkt, besonders von Vorarlberg bis ins Innviertel fällt immer wieder etwas Regen. Schnee ist nur oberhalb von 1500 m zu erwarten und selbst dort fallen die Neuschneemengen gering aus. Im Osten bleibt es meist trocken, aber trüb. Die Sonne zeigt sich am ehesten in den inneralpinen Regionen von Tirol bis Salzburg und Kärnten zeitweise. Bei mäßigem bis lebhaftem, von Süd auf West drehendem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 12 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Dienstag regnet es an der Alpennordseite und im Osten von der Früh weg häufig, im Tagesverlauf breitet sich der Regen auf weite Landesteile aus. Am längsten trocken bleibt es in Osttirol und Oberkärnten, die Sonne zeigt sich aber auch hier höchstens zwischendurch. Der Wind weht besonders am Bodensee und entlang der Nordalpen kräftig aus West bis Südwest. Meist erreichen die Temperaturen 5 bis 11, im Westen lokal bis zu 14 Grad.

Der Mittwoch verläuft im östlichen Flachland, in den südlichen Becken und in den inneralpinen Regionen meist trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Im Westen und Norden überwiegen die Wolken und es regnet zeitweise, Schnee fällt nur im Hochgebirge. Besonders an der Alpennordseite und im Osten weht kräftiger, in exponierten Lagen am Alpenrand stürmischer West- bis Südwestwind. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad.