i Dazu kommt der Neuschnee, der die Bedingungen in höheren Lagen zunehmend winterlich macht. istock (Symbolbild) Wetter-Wende fix Kaltfront rast heran – Sturm und Schnee kommen zurück Österreich steht eine unbeständige Woche bevor. Besonders in den Bergen wird es stürmisch, auch Schnee ist nun im Anmarsch. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem sonnigen Wochenende wird das Wetter in Österreich ab Montag deutlich unbeständiger. Eine Kaltfront bringt Regen, kräftigen Wind und in den Bergen neuen Schnee. Besonders auf den Bergen drohen stürmische Böen. Auch die Temperaturen zeigen sich wechselhaft.

Der Sonntag, 15. November, präsentiert sich zunächst noch von seiner freundlichen Seite. In weiten Teilen der Alpen überwiegt der Sonnenschein, im Westen ziehen allerdings bereits mehr Wolken auf. In höheren Lagen macht sich der Südwestwind bemerkbar. Auf exponierten Bergen sind laut Alpenvereinswetter Sturmböen zwischen 40 und 90 km/h möglich. In manchen Gipfelregionen kann zudem Nebel die Sicht beeinträchtigen.

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Kaltfront bringt Regen und stürmischen Wind

Am Montag, 16. November, erreicht eine schwache Kaltfront Österreich. Vor allem entlang der Alpennordseite – vom Arlberg über die Hohen Tauern bis zum Dachstein – sind zeitweise Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.500 Metern, nach Osten und Südosten bleibt es zunächst freundlicher und meist trocken.

Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt im Tagesverlauf vor allem von Oberösterreich ostwärts deutlich auf. In den Bergen wird es besonders ungemütlich: In hochalpinen Lagen sind laut Alpenvereinsprognose schwere Sturmböen zwischen 40 und 100 km/h möglich. Die Temperaturen erreichen am Montag je nach Region fünf bis 13 Grad.

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Neuschnee ab Dienstag, kurze Wetterberuhigung

Auch am Dienstag, 17. November, bleibt das Wetter in den Alpen zunächst unbeständig. Viele Wolken und zeitweise Niederschläge bestimmen das Bild. Die Schneefallgrenze liegt vorerst bei etwa 2.000 Metern. In exponierten Höhenlagen bleibt der kräftige bis stürmische Wind ein Thema.

Am Mittwoch, 18. November, zeichnet sich eine vorübergehende Wetterberuhigung ab. Zwischen den Wolken sind einzelne sonnige Abschnitte möglich. Die Pause dürfte allerdings nur kurz ausfallen: Von Donnerstag, 19. November, an werden bereits weitere Störungen mit Niederschlägen erwartet. In den Alpen kann es ab etwa 1.500 Metern wieder schneien.

Winterliche Bedingungen auf den Bergen

Für alle, die in der kommenden Woche in die Berge wollen, bleibt die Wetterlage anspruchsvoll. Kräftiger Wind, eingeschränkte Sicht und wechselnde Niederschläge können Touren erschweren. Dazu kommt der Neuschnee, der die Bedingungen in höheren Lagen zunehmend winterlich macht.

Ein flächendeckender Wintereinbruch bis in tiefe Lagen ist für den Zeitraum noch nicht absehbar. Die Prognosen zeigen aber eine klare Verschlechterung gegenüber dem sonnigen Wochenende. Die Entwicklung ab Dienstag ist zudem noch mit Unsicherheiten verbunden.