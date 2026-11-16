i Archivbild eines Hochwassererignisses in Österreich. Denis Auer Hitze, Dürre, Hochwasser GeoSphere kündigt große Neuerung für Österreich an Rekordhitze, Dürre und Hochwasser verursachten 2026 enorme Schäden. Eine nationale Datenbank soll Österreich künftig besser vor Katastrophen schützen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rekordhitze, extreme Trockenheit, Hochwasser und Erdrutsche: Der Sommer 2026 hat Österreich schwer getroffen. Die Folgen der Naturgewalten verursachten in vielen Teilen des Landes Schäden in Milliardenhöhe. Jetzt soll eine zentrale Datenbank dabei helfen, die Auswirkungen solcher Katastrophen besser zu erfassen und künftig gezielter vorzusorgen.

Die GeoSphere Austria wurde im Rahmen einer Gesetzesnovelle offiziell damit beauftragt, eine nationale Schaden- und Ereignisdatenbank zu betreiben. Die Plattform mit dem Namen CESARE soll sämtliche Informationen über Naturkatastrophen und ihre Folgen österreichweit zusammenführen.

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Von Hochwasser bis Waldbrand

Erfasst werden unter anderem Schäden durch Hochwasser, Starkregen, Lawinen, Stürme, Hagel, Erdrutsche, Hitze, Dürre, Waldbrände und Erdbeben.

Die Informationen stammen aus Dutzenden Organisationen, darunter Ministerien, Bundesländer, Forschungseinrichtungen und private Einrichtungen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.

Ziel ist es, erstmals ein möglichst vollständiges Bild davon zu erhalten, welche Schäden Naturkatastrophen in Österreich tatsächlich verursachen.

"Der gesetzliche Auftrag ist ein wichtiger Schritt für die weitere Etablierung dieser Schaden- und Ereignisdatenbank", erklärt Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor der GeoSphere Austria.

Die gesammelten Informationen sollen Behörden dabei helfen, Risiken besser einzuschätzen und Schutzmaßnahmen gezielter zu planen.

Auch Gemeinden sollen profitieren

Besonders für Bundesländer, Gemeinden und Behörden könnte die Datenbank künftig eine wichtige Rolle spielen. Sie können auf die gesammelten Informationen zurückgreifen, um sich besser auf mögliche Katastrophen vorzubereiten.

Die Plattform befindet sich zwar noch in der finalen Ausbauphase, wird aber bereits für wissenschaftliche Analysen und Berichte genutzt.

"Die technische Integration und Harmonisierung dieser unterschiedlichen Datenquellen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, schafft aber einen einzigartigen Mehrwert für Risikomanagement, Vorsorge und Klimawandelanpassung", betont Stefan Kienberger, Leiter des RiskLab der GeoSphere Austria.

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Österreich wird zum internationalen Vorbild

Die Entwicklung der Datenbank begann bereits 2007. Seit 2023 wird CESARE von der GeoSphere Austria betrieben. Mit dem neuen gesetzlichen Auftrag soll die Plattform dauerhaft abgesichert werden.

Auch international sorgt das österreichische Projekt für Aufmerksamkeit. Die Vereinten Nationen, die Weltbank und die Europäische Kommission haben den Ansatz bereits als beispielhaft hervorgehoben.

Sogar Länder wie Luxemburg und Lettland interessieren sich für die österreichischen Erfahrungen.