i Österreich muss sich auf reichlich Regen einstellen. Sander Huiberts Nasskalte Stunden stehen bevor Kräftige Regenfronten nehmen direkt Kurs auf Österreich Österreich muss sich auf reichlich Regen einstellen. Gleich mehrere Wetterfronten ziehen über das Land. Besonders im Westen und Norden wird es nass. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreich kommen unbeständige Stunden zu. Während sich im Süden zeitweise die Sonne zeigt, dominieren in weiten Teilen des Landes dichte Wolken und Regen. Besonders in Vorarlberg und im Norden fällt immer wieder Niederschlag. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf über 2.000 Meter.

Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Südost bis West. Auf den Bergen und stellenweise im Süden kann er allerdings kräftig auffrischen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen 5 und 15 Grad, am mildesten wird es im Westen.

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Nächste Regenfront steht schon bereit

In der Nacht beruhigt sich das Wetter zunächst. Die Regenwolken ziehen nach Osten ab, vielerorts zeigen sich vorübergehend größere Wolkenlücken. Lange hält die Wetterbesserung allerdings nicht an.

Bereits nach Mitternacht erreicht die nächste Störung Österreich. Von Vorarlberg bis Oberösterreich ziehen erneut dichte Wolken und einzelne Regenschauer auf, die sich weiter nach Osten verlagern. In Tirol und Vorarlberg frischt zudem der Westwind deutlich auf. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 8 Grad.

Die Prognose im Detail

Der Mittwoch verläuft besonders im Westen und Norden weiterhin bewölkt und häufig nass, Schnee ist nur im Hochgebirge ein Thema. Auch im Südosten regnet es ab und zu, von Osttirol über die Mur-Mürz-Furche bis an den Alpenostrand scheint zeitweise die Sonne. An der Alpennordseite und im Osten weht lebhafter, in exponierten Lagen am Alpenrand kräftiger West- bis Südwestwind. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 16 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Donnerstag zeigt sich in der Osthälfte zunächst noch etwas die Sonne, im Tagesverlauf dominieren aber rasch die Wolken und von Westen und Südwesten breitet sich Regen aus. Am Nachmittag verlagert sich der Regenschwerpunkt mehr und mehr in den Süden und Südosten des Landes, im Norden und Osten bleibt es meist trocken. Der Wind lässt etwas nach, weht aber nördlich der Alpen weiter lebhaft aus West bis Südwest. Mit 6 bis 13 Grad bleibt es mild.

Der Freitag bringt entlang sowie nördlich der Alpen einen Mix aus Sonne, vielen Wolken und Regenschauern. Im Süden und Südosten bleibt es hingegen meist trocken bei zeitweiligem Sonnenschein. Am Abend intensiviert sich der Niederschlag im Westen, dort sinkt die Schneefallgrenze allmählich gegen 1200 bis 1400 m. Im Norden und Osten sowie am Bodensee weht lebhafter bis kräftiger Südwest- bis Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 15 Grad.