i Regen, Graupelschauer und kräftiger Wind sorgen am Mittwoch für wechselhaftes Wetter in Österreich. istock Auch starke Windböen kommen Kräftige Regenschauer steuern direkt auf Österreich zu Regen, Graupelschauer und kräftiger Wind sorgen am Mittwoch für wechselhaftes Wetter in Österreich. Die Prognose im Detail. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 07:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wechselhaftes Wetter bestimmt am Mittwoch das Geschehen in Österreich. Während sich die ersten Regen- und Graupelschauer bereits am Vormittag nach Osten verabschieden, bleibt es vor allem im Westen und Norden unbeständig. Dort können im Tagesverlauf weitere Schauer durchziehen, wie aus einer aktuellen Prognose der "GeoSphereAustria" hervorgeht.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Freundlicher zeigt sich das Wetter im Flachland und im Süden, wo sich zwischendurch immer wieder die Sonne durchsetzt. Dazu weht nördlich der Alpen sowie im Osten teils kräftiger Westwind. Im Hochgebirge wird es stellenweise sogar sehr stürmisch.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen 8 und 16 Grad. In der Früh liegen die Werte je nach Wind zwischen 2 und 12 Grad, vereinzelt ist leichter Frost möglich.

In der Nacht wird es ruhiger

In der Nacht auf Donnerstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Die letzten Schauer ziehen ab, besonders im Osten lockern die Wolken für mehrere Stunden auf. Später können sich örtlich flache Nebelfelder bilden. Auch der Wind lässt vielerorts nach. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 9 Grad.

Die Prognose im Detail

Am Donnerstag zeigt sich in der Osthälfte zunächst noch etwas die Sonne, im Tagesverlauf dominieren aber rasch die Wolken und von Westen und Südwesten breitet sich zumindest etwas Regen auf weite Landesteile aus. Am Nachmittag verlagert sich der Regenschwerpunkt mehr und mehr in den Süden und Südosten des Landes, vorübergehend kann es hier kräftig regnen. Der Wind lässt etwas nach, weht aber nördlich der Alpen im Tagesverlauf wieder zunehmend lebhaft aus West bis Südwest. Maximal werden 5 bis 14 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag bringt entlang sowie nördlich der Alpen erneut viele Wolken und Regenschauer. Im Süden und Südosten bleibt es hingegen meist trocken bei zeitweiligem Sonnenschein. Am Abend werden die Schauer im Westen häufiger, dort sinkt die Schneefallgrenze allmählich gegen 1300 m. Von Vorarlberg bis zum Alpenostrand weht lebhafter bis kräftiger Südwest- bis Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 13 Grad.

Am Samstag setzt sich die Zweiteilung fort. Während sich von Osttirol bis ins Südburgenland nach meist rascher Nebelauflösung zeitweise die Sonne zeigt und sich höchstens einzelne Schauer bemerkbar machen, bleibt es entlang und nördlich des Alpenhauptkamms weiterhin häufig bewölkt und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze liegt in den Nordalpen meist zwischen 1100 und 1300 m. Bei weiterhin lebhaftem Westwind werden maximal 4 bis 13 Grad erreicht.