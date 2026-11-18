i Meteorologe Sigi Fink sieht in den südlichen Alpen alle Zutaten für (vorübergehenden) Schneefall bis in die Täler hinab. IMAGO / Anadolu Agency; APA-Images / Starpix Italientief im Anmarsch Meteorologe: "Wird spannend in den nächsten Stunden" Ein Italientief bringt Österreich kräftigen Regen und stürmischen Wind. Wetter-Experte Sigi Fink hält sogar Schnee bis in manche Täler für möglich. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht vor turbulenten Wettertagen! Während im Norden stürmischer Westwind für ungemütliche Verhältnisse sorgt, braut sich im Süden eine neue Wetterlage zusammen. Ein kleines Italientief bringt am Donnerstag kräftige Niederschläge. Wetter-Experte Sigi Fink hält sogar Schnee bis in manche Täler für möglich – allerdings könnte es dabei auf wenige Zehntelgrad ankommen.

"Das wird spannend in den nächsten Stunden", erklärt Fink in seiner aktuellen Wetterprognose auf Facebook. Verantwortlich ist eine kräftige Westströmung, aus der sich über Norditalien ein kleines Tief entwickeln soll. Dieses transportiert feuchte Luft in Richtung Alpensüdseite.

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Schnee sogar bis nach Lienz möglich

Besonders viel Niederschlag erwartet Fink im Dolomitenraum, in Südtirol, Osttirol und Kärnten sowie in der Südoststeiermark bis ins Südburgenland. Spannend wird dabei vor allem die Schneefallgrenze.

In der Nacht könnten die Temperaturen vom Südtiroler Pustertal bis nach Oberkärnten auf minus 3 bis plus 2 Grad sinken. Möglicherweise reicht die Abkühlung sogar bis in den Raum Villach.

Trifft anschließend kräftiger Niederschlag ein, könnten örtlich zunächst Schneeregen, Eiskörner, gefrierender Regen oder nasser Schnee fallen.

"Wird a knappe Gschicht!"

Fink zufolge könnte die Intensität der Niederschläge Schnee zeitweise bis in tiefere Lagen ermöglichen. Selbst das Lienzer Becken nennt der Meteorologe als möglichen Kandidaten.

Entscheidend sind die Temperaturen, die Niederschlagsintensität und die Windverhältnisse. Während in höheren Luftschichten starker bis stürmischer Westwind weht, könnte es in den Tälern vergleichsweise windschwach bleiben.

Eine länger anhaltende Schneedecke ist damit aber keineswegs garantiert. Sollte es tatsächlich bis in die Täler schneien, dürfte dies laut Fink nur kurzzeitig der Fall sein.

"Zunächst wird da und dort sogar alles möglich sein: Eiskörner, gefrierender Regen, Schneeregen und nasser Schneefall". Nur wenige Zehntelgrade entscheiden, was lokal passieren wird.

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Sturmwarnungen im Norden

Auch abseits der möglichen Schneefälle bleibt das Wetter unruhig. Laut aktuellem Warnlagebericht der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) ziehen am Mittwoch vor allem nördlich der Alpen Schauer durch. An der Alpennordseite und im Wiener Becken sind stürmische Böen möglich.

Am Donnerstag breitet sich von Westen und Süden Regen aus, der Schwerpunkt verlagert sich am Nachmittag in den Südosten. Im Nordosten bleibt es hingegen überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 5 bis 14 Grad.

Nächste Schneechance am Sonntag

Am Freitag bleibt es besonders entlang und nördlich der Alpen wechselhaft. Die Schneefallgrenze liegt meist um 1.500 Meter, im Oberen Mühlviertel kann es kurzzeitig bis auf 1.000 Meter herab schneien.

Auch am Samstag halten sich im Norden viele Wolken und Schauer, während es im Süden freundlicher bleibt. Die Temperaturen erreichen 4 bis 13 Grad.

Am Sonntag wird es mit nur noch 2 bis 8 Grad spürbar kühler. Von Südwesten ziehen erneut Wolken und Regen auf. Die Schneefallgrenze steigt dabei von etwa 1.000 auf 1.500 Meter. Sigi Fink sieht für Sonntag und Montag regional weitere Chancen auf Schnee in tieferen Lagen.