i "Ein Schweizer Wetterballon zeigte heute in rund 10 km Höhe Windgeschwindigkeiten von etwa 300 km/h", meldet Meteorologe Nikolas Zimmermann. ICON Jetzt wird es wild Kräftiger Jetstreak fegt mit 300 km/h über die Alpen Über die Alpen rast ein gewaltiger Höhenwind mit rund 300 km/h! Laut Wetter-Experte Nikolas Zimmermann erreicht der Jetstreak nun auch Österreich. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 18:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gewaltiges Windband rast derzeit über den Alpenraum! Während es in Österreich am Boden regional stürmisch zugeht, erreichen die Windgeschwindigkeiten in großer Höhe ganz andere Dimensionen.

"Ein kräftiger Jetstreak liegt derzeit quer über den Alpen", berichtet Meteorologe Nikolas Zimmermann auf der Plattform X. Ein Wetterballon aus der Schweiz hab am Mittwoch in rund zehn Kilometern Höhe Windgeschwindigkeiten von etwa 300 km/h registriert. "In der kommenden Nacht werden ähnliche Spitzenwerte auch bei uns erreicht."

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Die außergewöhnlich hohen Windgeschwindigkeiten zeigen, wie dynamisch die aktuelle Wetterlage über Mitteleuropa ist.

Was ist eigentlich ein Jetstreak?

Der Jetstream ist ein schmales, mehrere Tausend Kilometer langes Starkwindband in rund neun bis zwölf Kilometern Höhe, das die Zugbahnen von Tiefdruckgebieten wesentlich beeinflusst. Als Jetstreak bezeichnen Meteorologen einen besonders schnellen Abschnitt innerhalb dieses Windbandes, in dem die höchsten Geschwindigkeiten auftreten.

Solche Bereiche können die Entstehung und Verstärkung von Tiefdruckgebieten sowie die Entwicklung von Wolken und Niederschlägen begünstigen.

Sturm auch am Boden ein Thema

Die rund 300 km/h sind nicht mit Windböen am Boden gleichzusetzen, dennoch macht sich die kräftige Westströmung auch in Österreich bemerkbar.

Laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) liegt der Alpenraum bis Freitag unter dem Einfluss einer ausgeprägten Westwetterlage. Mehrere durchziehende Randtiefs sorgen für unbeständiges Herbstwetter, vor allem nördlich der Alpen treten immer wieder kräftige bis stürmische Böen auf.

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In der Nacht auf Donnerstag bleibt es zunächst überwiegend trocken und vielerorts klar. Im Mühl- und Waldviertel weht allerdings lebhafter Südwest- bis Westwind. Später ziehen im Westen zunehmend Wolken auf.

Nächste Regenfront rollt heran

Am Donnerstag scheint laut Ubimet-Prognose in der Osthälfte zunächst noch die Sonne. Im Tagesverlauf breiten sich von Westen und Südwesten dichte Wolken und Regen aus. Besonders im Süden und Südosten kann es am Nachmittag kräftiger regnen. Nördlich der Alpen frischt der Westwind wieder lebhaft bis kräftig auf. Die Temperaturen erreichen 4 bis 13 Grad.

Am Freitag bleibt es entlang und nördlich der Alpen wechselhaft mit weiteren Regenschauern. Die Schneefallgrenze liegt zunächst meist bei 1.500 Metern, im Oberen Mühlviertel kann sie kurzzeitig auf 1.000 Meter sinken. Im Süden und Südosten zeigt sich dagegen zeitweise die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 14 Grad.

Auch der Samstag beginnt im Norden regnerisch und windig. Im Tagesverlauf lockern die Wolken besonders im Nordosten auf, während die Schneefallgrenze je nach Region zwischen 900 und 1.500 Metern liegt.