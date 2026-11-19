i Österreich darf sich in den nächsten Tagen stellenweise über Schnee freuen. istock (Symbolbild) Experte macht Ansage Schneefallgrenze sinkt – wo Österreich jetzt weiß wird Die kommenden Tage präsentieren sich in Österreich meist verregnet und nass. Meteorologen erklären allerdings, wo auch mit Neuschnee zu rechnen ist. Von Wetter Heute 19.11.2026, 08:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis inklusive Freitag liegt der Alpenraum unter dem Einfluss einer ausgeprägten Westlage. Mehrere durchziehende Randtiefs sorgen dabei für unbeständiges und mildes Herbstwetter, vor allem nördlich der Alpen kommt es phasenweise auch zu stürmischem Wind.

Am Donnerstag sorgt ein rasch durchziehendes Mittelmeertief vor allem im Westen und Süden vorübergehend für teils kräftigen Regen, am Freitag muss man dann vor allem von Vorarlberg bis nach Oberösterreich Regenschauer einplanen.Am Samstag dreht mit Durchzug einer Kaltfront die Strömung auf Nordwest, dahinter setzt sich deutlich kühlere Luft durch. Die Wetter-Aussichten von UBIMET-Mann Bence Szabados.

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Mühlviertel wird weiß

Am Donnerstag scheint in der Osthälfte zunächst noch die Sonne, im Tagesverlauf breiten sich aber rasch dichte Wolken aus und im Westen und Süden setzt Regen ein. Am Nachmittag verlagert sich der Regenschwerpunkt mehr und mehr in den Südosten des Landes, gerade in Richtung der Karawanken regnet es vorübergehend auch kräftig. Schnee ist oberhalb von 1.200 bis 1.700 m ein Thema. Im Nordosten bleibt es dagegen meist trocken. Der Wind lässt vorübergehend etwas nach, weht aber vom Bodensee bis nach Oberösterreich weiterhin lebhaft bis kräftig aus West. Maximal werden 4 bis 13 Grad erreicht.

Am Freitag muss man von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich weiterhin einige Regenschauer einplanen. Die Schneefallgrenze liegt meist in 1.500 m Seehöhe, lediglich im Oberen Mühlviertel kann es kurz bis 1.000 m herab schneien. Meist trocken bleibt es im Osten und Süden des Landes, längere sonnige Phasen gibt es aber nur von Osttirol bis ins Südburgenland. Nördlich der Alpen weht weiterhin lebhafter bis kräftiger West- bis Südwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 14 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

So wird das Wochenende

Der Samstag beginnt von Vorarlberg bis nach Niederösterreich mit dichten Wolken und schauerartigem Regen. Im Süden und Südosten ist es hingegen freundlich. Im Tagesverlauf klingt der Regen von Nordosten her ab und besonders vom Waldviertel bis zum Seewinkel lockert es großzügig auf. Die Schneefallgrenze liegt von Nord nach von 900 m bis 1500 m. Dazu weht nördlich der Alpen lebhafter Westwind, in exponierten Lagen mit stürmischen Böen. Maximal werden 4 bis 13 Grad erreicht.

Der Sonntag startet in den Niederungen mit Nebel oder Hochnebel, auch darüber breiten sich im Tagesverlauf dichte Wolken aus und von Südwesten her setzt Regen ein, Die Schneefallgrenze steigt von anfangs 1.000 m auf rund 1.500 m an. Meist trocken bleibt es noch von Oberösterreich bis ins Burgenland, die Sonne zeigt sich aber kaum.

Tagsüber spielt der Wind vorübergehend keine große Rolle, am Abend frischt am Bodensee lebhafter Südwestwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 8 Grad.