i Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) präsentierte sich im GTA-Look. Facebook Christian Stocker (KI-generiert) "Missionen für Österreich" Kanzler Stocker im GTA-Hype – Netz reagiert mit Spott Der GTA-Hype macht auch vor Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nicht halt. Im Netz erntet er für seine Bilder Kritik. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach 13 Jahren hat das Warten ein Ende! Auf der ganzen Welt sehnten Gamer dem Release von Grand Theft Auto 6 entgegen. Am Donnerstag um 0:00 Uhr war es dann endlich so weit. Das Spiel war endlich für Playstation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Der Hype in Österreich war bereits im Vorfeld groß. So hatte sich die Wiener Firma "Tudi Elektrotechnik" aus Margareten etwas Besonderes einfallen lassen. Gegenüber "Heute" sagte ein Angestellter, dass sich die Beschäftigten für den Verkaufsstart sogar freinehmen dürfen – bei voller Bezahlung.

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Demnach sollen die Mitarbeiter am 19. und 20. November die Möglichkeit bekommen, bezahlten Sonderurlaub in Anspruch zu nehmen. "Allen Mitarbeitern wird bezahlter Sonderurlaub gewährt", hieß es in einer Mitteilung.

Stocker wünscht Gamern "viel Spaß"

Aber auch die österreichische Politik dürfte das GTA-Fieber gepackt haben. So veröffentlichte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag in den sozialen Medien Bilder von ihm, die den Kanzler im Look des Videospiels zeigen. "Die Missionen für Österreich laufen. Allen GTA-Fans wünsche ich viel Spaß mit dem neuen GTA 6!", schrieb Stocker auf Facebook.

Die Sujets sind mit politischen Botschaften unterlegt. "Zukunftsdepot beschlossen", "Aktivpensionen auf den Weg gebracht", "Asylanträge auf einem Tiefstand", "Sozialhilfe leistungsgerecht reformiert" und "Industriestrompreispaket geschnürt" war darauf zu lesen.

Die Bilder des Tages i ?

User attackieren Kanzler

Bei einigen Usern kam der Beitrag allerdings nicht so gut an. So schrieb ein Nutzer: "Für einen Bundeskanzler an Lächerlichkeit nicht zu überbieten!" Ein anderer kommentierte mit den Worten: "Will der uns damit verarschen?"

Auch Kritik an steirischen Politikern

Aber auch andere Politiker sorgten mit ihren GTA-Beiträgen für Kritik. So postete auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) Bilder von sich im Stil des Videospiels. "Es gibt ja sonst nichts zu tun im Land mit der größten pro Kopf Verschuldung", so die Reaktion eines Nutzers.

Neben Kunasek stellte auch seine Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) GTA-Bilder ins Netz und erntete Kritik. Grund dafür ist, dass die KI offenbar ihre eigene Vorstellung bei einem Bild entwickelt hatte. Darauf ist Khom mit Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) in einem Zug der Koralmbahn zu sehen. Während Gruber eine Kärntner Flagge zeigt, hält Khom etwas, das eigentlich die steirischen Landesfarben darstellen soll.

Neben Weiß und Grün taucht darauf allerdings auch Rot auf. Man kann daher auch eine Ähnlichkeit zur palästinensischen Flagge erkennen. Im Büro der Politikerin weist man diese Deutung zurück. Als Vorlage für das KI-Bild habe ein Foto von der Eröffnung der Koralmbahn gedient. Darauf seien die steirische und die Kärntner Flagge durch einen Schal mit dem Rot der ÖBB verbunden gewesen. Daher stamme auch der rote Bereich auf dem KI-Bild, heißt es aus Khoms Büro.