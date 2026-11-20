i Ab März 2027 stellt Kroatien sein Mautsystem um. iStock Teure Bußgelder Achtung Kroatien-Urlauber! Maut-Falle kostet 720 Euro Ab März 2027 stellt Kroatien sein Mautsystem um. Wer sein Auto nicht rechtzeitig registriert oder wichtige Regeln missachtet muss mit Strafen rechnen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit langen Staus zur Urlaubszeit an der kroatischen Grenze soll künftig Schluss sein. Dies soll mittels eines neuen Mautsystems möglich werden. So sollen die Mauthäuschen an denen eine Gebühr zu bezahlen, ist ab März 2027 einer elektronischen Kennzeichenerfassung weichen.

Künftig sollen Kennzeichen also automatisch gescannt werden. Der Betrag wird dann anhand der gefahrenen Kilometer und der Fahrzeugkategorie berechnet. Dabei müssen Autofahrer allerdings eine wichtige Sache beachten. Ansonsten können hohe Strafen fällig werden.

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Fehlende Registrierung wird teuer

Vor der Fahrt muss man sowohl sein Auto als auch sein Kennzeichen online registrieren. Geschieht dies nicht, kommen neben der regulären Streckenmaut noch ein gesetzlicher Strafzuschlag (120 Euro) sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Bußgeld (300 bis 600 Euro) dazu, berichtet "Krone".

Also ohne eine ordentliche Registrierung kann die Kroatien-Reise gleich 720 Euro – ohne Streckenmaut – kosten. Für Unternehmen soll es noch teurer werden. Hier kann eine vergessene Registrierung zu einem Bußgeld von 1900 Euro führen.

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Verschmutztes Kennzeichen kann teuer werden

Des Weiteren sollten Reisende künftig darauf achten, dass das Kennzeichen nicht durch Schmutz oder Schnee bedeckt ist. Sollte ein Scannen nicht möglich sein, wird ebenfalls ein Bußgeld von 300 bis 600 Euro fällig. Auch das Mitführen von Störgeräten oder die Nutzung einer ENC-Mautbox, für die das Fahrzeug nicht registriert ist, kann teuer werden.

Bei der Registrierung muss auch eine Zahlungsmöglichkeit auf der Webseite oder App des Mautbetreibers angegeben werden. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit sich bei speziellen Schnellregistrierungsspuren und -terminals vor Autobahnauffahrten und an Rastplätzen anzumelden.